首次行使紧急权力解除警队职务 菲选委会接管两地区

菲律宾选举委员会主席帕加卢安解释，如今离选举已非常近，有必要立刻行动，因此决定行使紧急权力。他也透露已和国家警察局长沟通，后者同意立即采取行动。

(马尼拉综合讯）距菲律宾全国和地方选举还剩四天，部分选情激烈的地区局势紧张，令人担心大选的暴力冲突会加剧。

菲律宾选举委员会昨天（5月4日）紧急宣布接管多两个地区，并因地方警队有偏私嫌疑，暂时解除他们的职务。

这是菲律宾选举委员会主席首次行使紧急权力，没有等选举委员会在每周会议上商议就宣布立即接管选区。被接管的是菲律宾北部阿布拉省的皮拉尔（Pilar）镇和北棉兰老的西弥沙密斯（Misamis Occidental）省。

据《菲律宾每日询问报》报道，菲律宾选举委员会主席帕加卢安（Saidamen Pangarungan）昨天在一场研讨会上解释，如今离选举已非常近，有必要立刻行动，因此决定行使紧急权力。他也透露已和国家警察局长沟通，后者同意立即采取行动。

由菲律宾选举委员会接管，意味着上述两个地区所有公务员和执法机构都由委员会指挥。与此同时，国家警察局长也已下令暂时解除皮拉尔镇分局所有警员的职务。

皮拉尔镇副省长的车队3月底与当地警方发生枪战。将在下周选举中寻求连任的副省长声称有身份不明男子试图逼他下车，当地警方则指副省长的保镖在检查站朝警车开枪。

菲律宾选举委员会事发后只是把皮拉尔镇的警戒级别升至最高的“红色警戒”。不过帕加卢安指出，他近期接获密报指当地警队可能偏私，一些候选人的支持者也遭威胁和恐吓，所以改变主意，决定接管整个镇。

至于西弥沙密斯，帕加卢安担心当地在选举后会暴发冲突，并蔓延到周边地区，所以宣布接管该省。

菲律宾每一届选举都伴随着无数暴力事件，包括竞争对手之间的枪战和暗杀行刺。

现任总统杜特尔特公然以“私刑”展开肃毒行动，被认为助长了这种暴力行为。有观察家预测，来临的选举可能是菲律宾史上最血腥的选举。

除了皮拉尔镇和西弥沙密斯省，菲律宾选举委员会此前也按正常程序，经选举委员会决议后接管至少十个城镇，其中包括多个在前几届选举中发生暴力事件的地区。

菲律宾军警人员已陆续被派往地方协助维持选举秩序。奎松市昨天为调派支援选举的军警人员举行送行仪式。帕加卢安在仪式上敦促军警人员“忠于宪法规定的任务”，捍卫神圣的选举，保护选举官和投票站。

他也向选民保证，选举委员会接管后，当地5月9日的投票过程将和平有序，选民无需害怕。