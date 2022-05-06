吁共同推进战事以外全球和区域集体议程 印柬泰发联合声明强调各峰会重要性

联合声明指出，亚细安、二十国集团（G20）和亚太经合组织（APEC）的共同点是为成员国提供独特的平台，共同推进全球和区域的集体议程，为人们带来和平、繁荣及可持续兼包容的发展。

因邀请俄罗斯出席二十国集团峰会而备受压力的印度尼西亚，连同柬埔寨和泰国发表声明，重申主办二十国集团峰会、亚细安峰会和亚太经合组织峰会的重要性及主要议程。学者认为，柬印泰是希望以此展现团结，并提醒全球关注俄乌战争以外的急迫议题。

柬埔寨外交部官网周二（5月3日）发布三国外交部的联合声明中指出，亚细安、二十国集团（G20）和亚太经合组织（APEC）的共同点是为成员国提供独特的平台，共同推进全球和区域的集体议程，为人们带来和平、繁荣及可持续兼包容的发展。

柬埔寨、印尼和泰国分别是亚细安、G20和APEC今年的轮值主席国，将在今年11月主办相关峰会。不过，乌克兰战争爆发，为这三个峰会增添了不确定性，尤其是印尼面对巨大压力。

学者： 声明提醒除俄乌战争 还有其他急迫议程

美国和盟友要求印尼不要邀请俄罗斯总统普京出席G20峰会，或至少同时邀请乌克兰总统泽连斯基。可是尽管印尼已向泽连斯基发出邀请，美国如今还是反对俄罗斯出席G20峰会。

新加坡尤索夫伊萨东南亚研究院高级研究员佘丽莲接受《联合早报》访问时说：“柬印泰选择在这个时间点发表声明，是在主动提醒全球除了俄乌战争、中美关系和美俄关系以外，还有其他急迫的议程。”

声明指出，印尼将致力确保G20不仅与其成员相关，而且与整个世界相关，特别是发展中国家。“已确定的三个优先处理课题是加强国际卫生架构、数字化转型和能源转型。这样G20才能成为推动全球强劲复苏和包容发展的催化剂。”

佘丽莲说：“印尼没有权力不让作为G20成员的俄罗斯出席峰会。印尼选择同其他两个国家发表联合声明，是希望对外展示亚细安成员国之间的团结。”她也认为，印尼可能希望在美国—亚细安特别峰会前，通过这份声明释出印尼的立场和信息。

美国—亚细安特别峰会将于下周在美国华盛顿举行。《雅加达邮报》早前发表社论称，这是印尼说服美国总统拜登出席G20峰会的一次机会。

目前虽尚未看到美国及盟友向泰国施压，但此前有报道指，泰国也担心西方国家会因俄罗斯抵制APEC峰会，逼泰国选边站。

另外，佘丽莲认为，柬埔寨可能担心被施压不邀请俄罗斯出席亚细安区域论坛和东亚峰会，因此决定与其他两国一起表态。

声明说，亚细安的优先处理事项包括加速从疫情中复苏、增进亚细安的融合和竞争力，及加强人民的健康保障和社会保护。

南洋理工大学人文、艺术与社会科学院院长廖振扬教授受访时说，亚细安目前已面临缅甸问题，虽然亚细安为邀请缅甸非政治代表出席峰会开了先例，但这种做法能持续多久是个问题。“如今俄罗斯和乌克兰的议题，恐怕会给亚细安带来进一步挑战。”