边境重开新元走高吸引马国年轻人到狮城工作

（劳勿讯）冠病疫情减缓后新马边境重开，加上新元兑令吉汇率创新高，吸引不少马来西亚年轻人到新加坡求职，令马国多个行业，包括农业和周边领域面对员工大量流失的问题。

《南洋商报》报道，新加坡成为年轻人出国工作的首选国家，主要是因为靠近马国，以及当地企业及雇主以高薪吸引人。

彭亨州果农公会主席叶宝卿透露，新马边境重开一个多月以来，该会已有不少会员反映人手严重短缺，农业的生产线和周边行业如运输、技术人员等都面临请不到人的窘境。

她认为，新币汇率高，以及目前疫情仍未完全结束，若有任何突发事故，在新加坡工作的人较容易通过陆路回国，是年轻人倾向到新加坡工作的主要原因。

她周四和彭亨州果农公会顾问杨盛志一起出席州务大臣罗斯迪主办的开斋节开放门户活动时，向记者说明州内各地务农周边领域面对“工人荒”的情况。农业是彭亨州三大经济支柱之一，和服务业及制造业一样是州内主要经济领域。

叶宝卿说，虽然马国的经济也开始从冠病大流行中复苏，但对年轻人来说，他们的发展仍受局限，所赚的钱不及国外来得多。“虽然最低薪金制已生效，政府把最低薪金调高至1500令吉（约480新元），但现在的生活开销越来越大，加上1新元兑换3令吉的吸引力，很多年轻人都选择离乡背景。他们在新加坡各领域工作，其中以基层工如技术人员最吃香。”

她指出，疫情好转后新加坡开始复工复产，极需庞大人力，但马国其实也处于最需要人力的时刻。不少业者面临请不到员工而被迫聘用外籍劳工，又面对外劳供不应求的两难局面。

杨盛志则说，其实不仅是农业，其他服务业和技术领域也出现“工人荒”。“经历了两年多不稳定的疫情考验，很多家庭都面对生计问题，加上通货膨胀，让许多人感受到沉重的生活压力。年轻人选择到新加坡工作，就是希望可以赚多一点钱。”

他认为，若要留住年轻人力，马国雇主有必要重新检讨薪资和其他待遇，让员工有归属感。