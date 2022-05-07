下周一投票前最后冲刺 小马可斯与罗布雷多 互指对方操纵总统选举

据法新社报道，小马可斯昨天在一场竞选活动上，对自己的选情显得胸有成竹。但他以不点名方式敦促支持者保护好他们的选票，以防止一些操纵选票的事情发生。

（马尼拉综合电）菲律宾总统选举进入倒数阶段，热门候选人小马可斯和最强对手罗布雷多为选情做最后冲刺的当儿，也相互指控对方使用不正当手段操纵选举。

菲律宾下周一选出下一任总统，选举气氛越加浓烈，这几天各大候选人接连举办多场造势活动，希望为自己催出更多选票。

自竞选活动开跑以来，菲律宾前总统老马可斯的独子——小马可斯的民调支持率就一路领先其他九名候选人。根据菲律宾独立民调机构“亚洲脉动”（Pulse Asia）4月份的最新民调，小马可斯的支持率为56％；排在第二位的现任副总统罗布雷多则获得23％的支持。其他八名候选人的支持率明显落后。

不少分析认为，来临这场选举主要是小马可斯和罗布雷多的对决。两人曾在2016年的副总统选举中交手，小马可斯当时以微差败给罗布雷多。

据法新社报道，小马可斯昨天在一场竞选活动上，对自己的选情显得胸有成竹。但他以不点名方式敦促支持者保护好他们的选票，以防止一些操纵选票的事情发生。

“我们已经赢了。只要确保你们在星期一保护好选票，不要睡觉……我们知道当我们睡觉时，很多不好的事情会发生。”

小马可斯在活动上也指对手罗布雷多“恶毒、分裂和尖酸”，并与阴暗的政治团体挂钩。

早前，菲律宾社交媒体上流传一则未经证实的传言，指流亡荷兰的菲律宾共产党创始人西松（Jose Maria Sison）出任罗布雷多的竞选顾问。这则传言上周在亲小马可斯的社交媒体上再次流传，并获得数十万次的互动。

指与共产党结盟是虚构 罗布雷多采取法律行动

对此，罗布雷多的竞选团队昨天也采取了法律行动。罗布雷多发言人在向检控官办公室提交的宣誓书中称，有关罗布雷多与共产党结盟的传言是捏造和虚构的。

这次选举受到冠病疫情影响，许多候选人都将竞选宣传转到线上，让社交媒体平台成了舆论主战场。小马可斯及支持者更动用大量资金和资源，在各大社交媒体平台上散播为马可斯家族“洗白”的不实信息。

老马可斯政权在1986年被人民推翻。他任内被指腐败、敛财，并对菲律宾实行了长达20年的铁腕统治。不过，小马可斯却频频在竞选中美化家族形象，宣扬父亲的政绩。

上周，罗布雷多挑战小马可斯跟她进行一对一辩论，让菲律宾人民有机会向他提问有关他的许多争议，但遭小马可斯拒绝。据媒体报道，小马可斯是为了避免重演2016年竞选副总统时的情况。当时，他一直被逼问父亲掌权时的暴力及腐败问题。

政治学者授里维拉（Temario Rivera）接受法新社访问说：“很少有选举是通过理性，以及审查候选人的公开记录来决定的。选民在投票时往往涉及很多情感，而人们通常根据对自己最舒服的叙述来做决定。”