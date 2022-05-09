称比辉瑞更具免疫力 泰研发mRNA疫苗料年底面世

（曼谷彭博电）泰国自行研制的一种冠病疫苗已经顺利结束临床试验，预计今年年底将能够正式面世。

为减少对外国供应的依赖，泰国正在研发约20款疫苗，其中四款已进入临床试验阶段，包括Chula-Cov19、HXP-GPOVac、Baiya SARS-CoV-2 Vax和Covigen，这当中以朱拉隆功大学研发的Chula-Cov19疫苗研究进展最快。

这些疫苗所采用的科技各异，Chula-Cov19疫苗采用信使核糖核酸（mRNA）科技，HXP-GPOVac是灭活嵌合疫苗，而Baiya则是用烟草制作的蛋白质亚基（protein subunit）疫苗。另一款Covigen疫苗是以基因为基础的无针疫苗。

泰国政府发言人特莱素丽周六发表声明说，朱拉隆功大学将在近期向泰国食品和药物管理局提交临床试验结果。临床研究结果显示，Chula-Cov19疫苗安全，且还比瑞辉公司批准在泰国使用的疫苗产生更多的免疫力。

据了解，这款疫苗将交由泰国疫苗生产商BioNet-Asia生产，该公司每年能够生产2000万剂疫苗。

泰国最新一波疫情已经有所缓解，目前每日新增确诊病例平均为8000起，比4月初的巅峰期的每日新增3万起少了许多。泰国卫生部7日通报新增8081起确诊病例，这是该国连续七天单日新增确诊病例在1万起以下。截至7日，泰国已有超过5140人完成接种疫苗，占全国人口的近74%。