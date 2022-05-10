已获超过2400万张选票 较对手多一倍以上 小马可斯当选菲律宾新任总统

非官方初步计票结果显示，小马可斯主要对手、原任副总统罗布雷多获得约1169万张票，其他八名候选人的得票均少于250万。以超过半数选票计算结果看来，小马可斯已稳操胜券。受访学者认为，小马可斯极可能成为父亲老马可斯之后，第一位获得超过半数选票当选的总统。

（马尼拉综合电）菲律宾总统选举，小马可斯当选。初步计票结果显示，小马可斯得票遥遥领先，对手没希望赶上。截至新加坡时间昨晚（5月9日）11时45分，在已计算的76％选票中，小马可斯得票超过2456万张，比对手罗布雷多高出一倍以上。

非官方初步计票结果显示，原任副总统罗布雷多获得约1169万张票，其他八名候选人的得票均少于250万。菲律宾总统选举实行简单多数制，无论得票率是否超过50％，得票最高者即获胜。以超过半数选票计算结果看来，小马可斯已稳操胜券。

小马可斯昨晚在一个电视演讲中说：“计票工作还没结束。很多人说斗争结束了，但并非如此。我们要等到100％的选票计算完毕，明显胜利之后再庆祝。”

菲律宾昨天举行六年一次的全国大选，就新一任的正副总统、参众议员等1万8000个中央及地方职务投票。这次选举符合资格的选民达6750万人，投票时间为早上6时至傍晚7时。根据历届选举的惯例，官方的初步结果预料要到今天才公布。

澳大利亚国立大学菲律宾政治学者阿古勒斯博士（Cleve Arguelles）告诉《联合早报》，他对小马可斯取得大胜并不感到意外。在竞选活动开始后，各个民调都显示，小马可斯支持率一路大幅领先其他候选人。

“小马可斯也极可能成为父亲老马可斯之后，第一位获得超过半数选票的民选总统。”

杜特尔特女儿得票远超其他副总统人选

副总统选举方面，非正式计票结果显示，小马可斯的搭档莎拉同样遥遥领先，以超过2441万张选票领先对手。莎拉是现任总统杜特尔特的女儿。罗布雷多的副总统搭档潘基里南得票735万，票数大幅落后于沙拉。

到截稿为止，官方还未公布这次的投票率，但综合各个媒体报道，许多选民昨天一早就出门投票，多个投票站出现人龙。一些投票站的电子投票系统出现故障。

64岁的小马可斯是前总统老马可斯的独子。1986年老马可斯政权被推翻后，他跟随家人流亡美国夏威夷。

小马可斯在1991年回到菲律宾，隔年在北伊罗戈省当选众议员。之后，他出任北伊罗戈省省长及参议员，并于2016年竞选副总统，但以微差败给罗布雷多。

此次参选，小马可斯的竞选口号是“团结”，不过他并没有公布参选政纲。过去90天的竞选期间，他鲜少接受媒体访问，甚至没参加选举委员会举办的两场总统候选人电视辩论。

为了重塑马可斯家族的形象，小马可斯和支持者通过社交媒体散播不实信息，以经济发展成果来淡化老马可斯的独裁、腐败及敛财的劣迹。

上台后料将延续杜特尔特大部分政策

小马可斯的支持者认为，他能带领菲律宾重返老马可斯的“黄金时代”，为菲律宾人带来更好的生活；但有不少人担心，马可斯家族势力重返政坛巅峰，将导致菲律宾民主进程出现倒退。

阿古勒斯告诉《联合早报》，菲律宾有一部分民众抗拒马可斯家族，因此小马可斯上任后必须面对人民更严苛的监督。“他也必须采取行动，修复社会因这次选举而出现的裂缝。”

不少分析认为，小马可斯将延续现任总统杜特尔特的大部分政策，包括继续亲近中国。

阿古勒斯形容，这是一场“延续性”的选举。“因为大多数小马可斯的人，也是杜特尔特的支持者。小马可斯将在杜特尔特政府的基础上施政，包括专注于大型基础设施项目。”