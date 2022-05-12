小马可斯宣布胜选 贫民盼他改善生活

小马可斯周三通过发言人发布胜选声明，呼吁人民以任内的作为，而非家族历史来评价他。他承诺要成为“全民的总统”，同时与政治对手跨越分歧，求同存异，携手合作实现全民团结。

（马尼拉综合电）菲律宾总统候选人小马可斯正式宣布胜选，誓言要成为菲律宾全民的领袖。

广大贫民对这位在选战中高喊要捍卫穷人利益的候任总统寄予厚望，而助选有功的地方领袖则希望小马可斯以推动菲律宾迈向联邦制作为回报，让地方享有更大自主权。

小马可斯周三（5月11日）通过发言人发布胜选声明，呼吁人民以任内的作为，而非家族历史来评价他。他承诺要成为“全民的总统”，同时与政治对手跨越分歧，求同存异，携手合作实现全民团结。

根据初步计票结果，小马可斯得票率超过56%，比主要对手、原任副总统罗布雷多高出一倍有余。

约40年前，菲律宾人民推翻老马可斯政权，迫使他全家流亡海外。

如今小马可斯成功带领家族重返权力巅峰，致胜原因在于善用社交媒体洗白家族历史，加上获得势力强大的政治世家支持，以及民众普遍对老马可斯时代后的历届政府感到失望。

菲律宾约有43%人口自认是贫民，39%自称在贫穷线徘徊，他们如今期盼小马可斯兑现竞选承诺，改善民生。

在马尼拉一个贫民区，30岁理发师法罗斯看好小马可斯上任后，可带来很多改变。

对当年残暴腐败政权 年轻选民毫无所知

没经历过老马可斯1965年至1986年独裁统治的年轻选民对当年残暴和腐败的政权毫无所知，他们在网上不实信息的引导下，反而认为那是菲律宾经济发展飞速的黄金时代。

法罗斯说：“我投小马可斯一票是因为他父亲的成就，我们当时是亚洲第一，我相信小马可斯可以再现辉煌。”

冠病疫情重创菲经济，通胀率飙升，民生艰难。55岁残障者戈麦斯指出，与疫前相比，电费如今涨了一倍。

他对小马可斯寄予厚望，因为这位候任领袖在竞选时承诺要降低米价和电价。

小马可斯争取到原任总统杜特尔特的女儿莎拉作为副总统竞选搭档，两大政治世家联手，气势如虹。

他也成功拉拢地方领袖助他一臂之力，其中一位是宿务省女省长加西亚。宿务是首都马尼拉以外，选民人数最多的省。

加西亚与马可斯家族有着微妙的渊源。加西亚的父亲当年是奋起反抗马可斯独裁政权的反对派律师；六年前小马可斯竞选副总统时，加西亚家族拒绝支持，使他败选而归。这回加西亚决定摒弃前嫌，支持小马可斯，主要是看中两大潜在好处：一是希望小马可斯上任后对宿务的基础设施建设给予更多拨款，二是期望他将菲律宾政治体制从总统共和制改为联邦制，让地方获得更大自主权。

加西亚在总统选举前受访说：“他肯定会协助我们发展旅游业基础设施……但如果能够推动联邦制，我会非常感激他……我们期盼享有那样的自主权。”