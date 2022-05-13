达信幼女佩通坦 高调亮相为泰党

（曼谷综合讯）泰国前首相达信的小女儿佩通坦最近高调亮相，并首次参与曼谷地方选举的竞选活动，为最大在野的为泰党候选人站台拉票，引起瞩目。

为泰党上月在泰国东北部乌隆府召开的党团会议上，宣布委任35岁的佩通坦（Paetongtarn Shinawatra）出任“为泰家庭”（Pheu Thai Family）运动负责人。她当时誓言要协助为泰党在来届大选取得压倒性胜利组织新政府。

《曼谷邮报》报道，佩通坦主要负责开展活动促进党内团结，这促使外界愈发关注为泰党是否会在下一届全国大选提名佩通坦为首相人选。

这不是佩通坦第一次被为泰党委以重任。去年10月28日，为泰党举行年度大会，佩通坦应邀出任该党“参与和创新顾问团”主席。

政治观察家指出，为泰党希望从较年轻一代中引进新人与资深党员携手合作，而佩通坦是合适的人选。

另有分析员认为，佩通坦在为泰党肩负新角色，大有可能最终成为该党的首相人选，当年达信的妹妹英叻就是从政坛新人一跃而成为首相。

为泰党无疑是看中佩通坦的政治世家而选她作为最新“海报女郎”，希望借此吸引选民支持。然而有分析员认为这可能适得其反，因为选民可能把佩通坦视为达信试图开脱罪责、回国后免服刑的工具。

72岁的达信于2001年成为首相，2006年被军方发动政变推翻，2008年流亡海外，同年在未出庭情况下被法庭裁定违反贪污法，判刑两年。

政治观察家特马萨说，达信只在意自己能否在归国后免受牢狱之灾，他的女儿是无法赢得民心的。

泰国国家发展管理研究院政治学者披猜指出，为泰党的“为泰家庭”运动旨在由佩通坦率领该党在来届大选中取得压倒性胜利，同时也希望说服叛逃的前党员回归。

不过披猜认为“为泰家庭”运动可能被解读为达信家族巩固权力的举动，难吸引年轻选民。他说：“年轻一代较倾向于相信个人主义而不是家庭概念。”

泰国兰实大学政治学讲师万维吉相信，为泰党将会以佩通坦作为首相人选。他说：“这可能是为泰党的最后征战。

如果佩通坦被提名为首相人选，这意味着该党无法找到其他合格人选。”

万维吉不看好为泰党能在大选中高奏凯歌，部分原因在于它的东北部基本盘将被其他政党侵蚀，尤其是泰国自豪党（Bhumjaithai）。此外，不少曼谷人将为泰党视为达信家族的资产，不利于为泰党争取曼谷选民的选票。