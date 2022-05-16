佐科与马斯克会面探讨投资和技术合作

过去几年，印尼一直寻求与特斯拉在电池投资方面合作，并尝试与马斯克的太空探索技术公司达成协议。佐科在华盛顿参加了亚细安—美国特别峰会后，前往得州与马斯克会面，讨论投资和技术领域方面的合作可能。

（雅加达路透电）印度尼西亚政府发表声明说，总统佐科上周六（5月14日）在美国得克萨斯州与特斯拉总裁马斯克会面，两人讨论了投资和技术领域方面的合作可能。

路透社的报道引述印尼官员和两名知情人士透露，在特斯拉（Tesla）总裁马斯克（Elon Musk）和佐科会面之前，特斯拉的代表团上周已到访印尼，针对印尼镍业和电动车电池相关的潜在投资举行会议。

特斯拉目前尚未就此事做出回应。

过去几年，印尼一直寻求与特斯拉在电池投资方面合作，并尝试与马斯克的美国太空探索技术公司（SpaceX）达成合作协议。

据路透社报道，佐科在美国华盛顿参加了亚细安—美国特别峰会后，就前往得克萨斯州南部博卡奇卡（Boca Chica）的SpaceX研发与测试基地与马斯克会面。佐科也邀请马斯克在11月访问印尼。

印尼是二十国集团（G20）轮值主席国，11月将在峇厘岛举办G20峰会。印尼政府在一份声明中引述马斯克说，双方在多方面有合作的空间，因为“印尼有很多潜能”。

印尼拥有全球最大的镍矿储量，佐科致力于在国内发展以镍为基础的电动车产业，包括制造镍金属、生产电池零件，以及组装电动车。他也曾呼吁马斯克考虑在印尼设立火箭发射场。

正当全球汽车制造商竞相获取电池材料供应，并减少对中国的依赖之际，印尼过去一个月签下两笔交易，为佐科推动电动车产业注入了新动力。

上个月，全球第二大电动车电池制造商LG能源解决方案公司领导的财团，宣布投资90亿美元（下同，约125亿新元）在印尼提炼镍及生产电池。

LG的竞争对手、中国的宁德时代新能源科技公司（Contemporary Amperex Technology，CATL）也于上个月宣布在印尼投资90亿美元。宁德时代是特斯拉的供应商。