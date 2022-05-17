考虑到与中国经济关系 不少东南亚国家对加入IPEF观望

东南亚国家的媒体对于美国—亚细安特别峰会的报道相对平淡，大多数的主流媒体也未对拜登所提出的印太经济框架（简称IPEF）做深入分析报道。此外，一些东南亚国家考虑到中国与亚细安的经济关系，在与美国加强合作方面都保持谨慎，尽量不选边站。

（新加坡综合讯）美国—亚细安特别峰会上周落幕，虽然东南亚各国欢迎美国加强同区域的合作关系，但不少国家对加入美国领导的印太经济框架仍持观望态度。

美国总统拜登和亚细安成员国领袖上周（12日至13日）在华盛顿出席了美国—亚细安特别峰会。双方在会后发表《联合愿景声明》，承诺在11月将美国和亚细安的关系升级为“全面战略伙伴关系”，拜登更形容美国和亚细安关系进入“新时代”。

不过，东南亚国家的媒体对于峰会的报道相对平淡，大多数的主流媒体也未就美国对亚细安的承诺，以及拜登所提出的印太经济框架（Indo-Pacific Economic Framework，简称IPEF）做深入的分析报道。

印度尼西亚最大的英文媒体《雅加达邮报》这两天用显著的篇幅，报道了总统佐科在峰会结束后，从华盛顿前往得克萨斯州的SpaceX研发与测试基地跟特斯拉总裁马斯克会面，并在昨天以此为主题发表社论。

印太经济框架细节 料本月底公布

其实，美国总统拜登这次邀请亚细安国家领导人到美国出席峰会，重点议程之一，就是要游说亚细安国家加入IPEF。IPEF旨在和区域伙伴合作，针对共同关注的领域制定标准与规则。它也是拜登上台后，试图重建美国与印太地区经济联系的方案。

不过，由于IPEF的细节料在本月底才公布，目前不少东南亚国家对于是否加入这项框架仍抱持观望态度。

越南总理范明政上周三在回答媒体询问时说，IPEF的主要章程如供应链稳定、数码经济、气候变化等，对美国和越南等其他国家都至关重要；但他指出，IPEF的一些核心元素还未公布，越南需要更多时间来研究。

峰会期间，新加坡总理李显龙呼吁美国逐一邀请亚细安成员国加入IPEF。但他也提醒，这个框架必须具包容性，并能为成员国带来实质利益，才能吸引更多国家参与。

马来西亚国际贸工部长阿兹敏上周五接受路透社访问时则说，IPEF固然是一个好的合作开端，但他认为参与中国领导的《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）将为马国在吸引外资方面带来更大、更直接的机会。他点出：“RCEP涵盖大约23亿人口。”

虽然一些东南亚国家对中国在南中国海等议题上的野心感到担忧，但考虑到中国与亚细安的经济关系，不少国家在与美国加强合作方面都保持谨慎，尽量不选边站。

据柬埔寨主要媒体《高棉时报》报道，柬埔寨首相洪森在峰会前就已申明，作为亚细安轮值主席国的柬埔寨不会在中美之间选边，对于任何倡议都遵守三个原则：和平发展、不树敌、尊重亚细安的中心地位。

不过，值得一提的是，《高棉时报》昨天转载了中国环球电视网的报道，指IPEF的推行是为了鼓励区域经济体与中国市场脱钩，并不会是为印太地区的团结和经济融合带来好处。

另外，拜登在为美国—亚细安特别峰会揭幕时宣布拨款1亿5000万美元（下同，约2亿零948万新元）在亚细安推行多项计划；跟中国去年11月承诺在未来三年向亚细安提供15亿美元的发展援助相比，美国的拨款显得相形见绌。

美国战略与国际研究中心东南亚高级研究员波林（Gregory Poling）对路透社分析：“虽然东南亚各国都对美国的承诺表示欢迎，但1亿5000万美元的拨款不会让人留下深刻印象”。他也认为，这将给IPEF的推行带来风险。