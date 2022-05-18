印尼宣布：完成接种者入境免检测 户外可不戴口罩

（雅加达综合讯）印度尼西亚宣布进一步放宽冠病防疫措施，即日起，已完成疫苗接种的游客，不必在启程前往印尼前接受冠病检测，政府也不再强制民众在户外戴口罩。

印尼总统佐科昨天（5月17日）在印尼总统府的官方YouTube频道宣布，从今天起，已完成疫苗接种的外国游客，在抵境印尼时无须接受核酸或快速抗原检测。

今年3月起，已完成接种的国内游客已不必进行冠病检测，但从国外入境的游客，此前还是必须在启程赴印尼前做检测，结果呈阴的游客才可获准入境。

佐科也宣布，由于印尼的疫情逐渐受控，政府决定放宽戴口罩的规定。他说：“如果人们在不拥挤的户外活动，可以不戴口罩。但是，在室内和公共交通上，还是必须戴口罩。”

不过，佐科鼓励年长者、慢性病患者，以及出现咳嗽等症状的民众继续戴口罩。

新增病例降至200至400起

印尼冠病防控工作组发言人维古（Wiku Adisasmito）在记者会上说：“我们希望这项政策能够很好地实行，但人们也应保持警惕，以应对未来的变化。”

最近，印尼每日新增200起至400起冠病确诊病例，远远低于3月份第二波疫情高峰时期，当时每日新增约5万起病例。

冠病疫情暴发至今，印尼已有超过600万人感染冠病，超过15万6000人因冠病逝世。在印尼2亿7000万人口当中，有61%或1亿6600万人已完成疫苗接种。

印尼是继新加坡、马来西亚和柬埔寨之后，放宽户外戴口罩规定的东南亚国家。