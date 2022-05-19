新柔地铁工程已完成15％ 完工后通关可缩短至15分钟

（新山综合讯）兴建中的新柔地铁工程至今已完成15％。当局预测这个项目完工后，往来新山与新加坡的单向通关及车程可缩短至15分钟，每天可吸引新柔长堤约35％的通关人流量乘搭。

代表马来西亚参与新柔地铁计划（RTS）的马国地铁公司（MRT Corp）总裁莫哈末扎里夫昨天（5月18日）带领美国宾夕法尼亚大学沃顿商学院和新加坡管理大学的学生参观新山武吉查卡的新柔地铁工地。

他过后召开记者会说，已经完成的工程包括轨道和建筑物。所有工程预计2026年12月完工，并在2027年1月正式通车。

每趟车程只需通关一次

莫哈末扎里夫说，根据规划，新柔地铁的新山武吉查卡终站和兀兰北站都将设有新马两国联合设立的关税、移民及检疫设施，乘客每趟车程只需通关一次。

从新加坡出发前往新山的公众从汤东线列车下车后，可直接前往新马联合关卡办理通关手续，然后搭地铁到新山的武吉查卡终站。乘客抵达新山后，不必再办通关手续，可直接出站。从新山搭地铁来新加坡的乘客则在新山的新马联合关卡办理通关手续，然后搭乘地铁到兀兰北站后，可直接出站。

他希望这种安排能将通勤与通关时间缩短至15分钟，达成所谓的“5-5-5”模式，即在联合关卡各花五分钟完成马国与新加坡的通关手续，以及约五分钟的车程。“要达到这个目标，不仅是工程技术问题，我们也需要移民局、关税局及卫生局等多个政府机构的配合。”

他说，新柔长堤两岸的关卡是全球最繁忙的陆路关卡之一。2020年初暴发冠病疫情前，长堤每天约有35万人次通关往返，每天往返的各类交通工具则约有14万5000辆。

至于连接武吉查卡终站的公路交通，莫哈末扎里夫说，武吉查卡终站原本计划经敦阿都拉萨路通往新山市区，但这条新山主要道路的交通非常阻塞。他透露，马国地铁公司正与联邦政府、柔佛州政府及新山市政局重新研究连接新柔地铁的道路是否需要替代方案。

“研究工作已经展开，预计过几个月内将有结果，可能的建议是（武吉查卡终站）直接连接东部大道（EDL）。”