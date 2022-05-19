习近平与小马可斯通话：中国对菲友好政策保持连续性稳定性

中国国家主席习近平说，中国始终把菲律宾放在周边外交优先位置。中国愿意与菲律宾加强各领域合作，做大做强既有合作，促进两国和地区发展振兴。

（马尼拉综合电）中国国家主席习近平昨天（5月18日）与菲律宾当选总统小马可斯再次通话，表示中国对菲友好政策会“保持连续性、稳定性”，并希望菲律宾奉行独立自主外交政策。小马可斯回应说，菲中关系在他任内将获“拓展并提升至更高档位”。

中国和菲律宾近期在主权受争议的南中国海一再发生摩擦。小马可斯上任后会如何处理和中国的纠纷备受关注。

根据新华社报道，习近平昨天上午同小马可斯通电话，再次祝贺他当选菲律宾总统。小马可斯上周胜选后，习近平也曾致电恭贺。

习近平指出，过去六年，中菲双方坚持睦邻友好，携手共同发展，并且通过对话协商有效管控分歧，积极推进各领域务实合作，双边关系取得丰硕成果。他希望中菲能传承这份友谊，把中菲友好合作“一张蓝图绘到底”。

习近平说，中国始终把菲律宾放在周边外交优先位置，对菲友好政策保持连续性和稳定性。中国愿意与菲律宾加强各领域合作，做大做强既有合作，同时培育挖掘新增长点，促进两国和地区发展振兴。

习近平强调，当前的世界、时代和历史之变前所未有，和平与安全面临新的挑战。中国希望菲律宾继续奉行独立自主外交政策，并愿同菲律宾就重大国际和地区问题加强战略沟通和协调，维护区域和平发展的良好态势。

据路透社报道，小马可斯在通话中表示会扩展和推动中菲关系升级，并指北京承诺支持他的“独立外交政策”。

小马可斯发出的声明也指习近平同意与菲律宾针对不同课题展开更多全面的对话。

作为美国盟友的菲律宾不时与中国因南中国海起争议。过去数月，菲律宾多次指责中国船舰非法侵入它的海域，并提出抗议。

坚持南中国海“九段线”立场的中国则指美国等域外势力以保护航行和飞越自由为借口，在南中国海掀争端，并呼吁各声索国奉行独立外交政策。

小马可斯在这次通话中提及自己的“独立外交政策”，以及他此前多番言论预示着他可能采取“亲华疏美”的路线。他甚至曾经表明愿意暂时搁置国际仲裁庭2016年就南中国海主权争议所做出、对菲律宾有利的裁决。

四个有主权争议岛屿 菲放置浮标为专属经济区

不过，小马可斯示好的同时，菲律宾海岸卫队昨天宣布，他们上周末在西菲律宾海四个岛屿——马欢岛（Lawak）、西月岛（Likas）、北子岛（Parola）、中业岛（Pag-asa）放了五个带有菲律宾国旗的浮标，下来还会放置更多。

声明指，浮标所标示的周边海域为菲律宾的专属经济区。

菲律宾把菲律宾群岛西侧的南中国海海域命名为“西菲律宾海”。上述四个岛屿的主权受争议，声索国包括中国和越南等。

小马可斯下月就职后 得面对棘手经济问题

菲海岸卫队司令称，他到中业岛视察浮标设置工作时，看到菲海岸卫队船只附近有多艘越南和中国渔船以及中国海岸卫队的舰艇，这些船只看起来都“尊重”菲海岸卫队执行的任务。

除棘手的南中国海，小马可斯下个月底宣誓就职后，还得面对一系列棘手的经济问题，包括通胀率高涨、经常账户赤字以及如何为基础设施建设筹集资金。

菲消费物价在4月上升4.9％，创三年多来新高，令消费者吃不消。此外，小马可斯承诺会继续推进大规模的基础设施建设。不过他先前表明反对增设新税，因此庞大的基建经费从何而来是一大问题。

经常账户赤字和财政赤字也是另两个令新政府头痛的难题。有菲官员估计，菲国内生产总值未来五六年须达到至少6％年增长率，才有望缩小财政赤字。

不过，对小马可斯而言，庆幸的是他掌握了国会绝大多数参议员的支持。根据路透社报道，刚刚胜选的12名新任参议员中，有十个已表态支持小马可斯。

菲律宾共有24个参议院议席，其余12个参议员大部分也是小马可斯的支持者。