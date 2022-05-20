佐科：考虑到棕榈油业1700万工人福利 印尼下周起取消棕榈油出口禁令

印尼总统佐科昨天在一个线上会议宣布取消禁令时指出，虽然散装食用油价格尚未回落到政府定下的价位，但考虑到棕榈油行业1700万工人的福利，政府决定取消棕榈油出口禁令；让食用油市场稍为缓解。

（雅加达综合讯）印度尼西亚从下周一（5月23日）起取消饱受批评的棕榈油出口禁令，让供应极度紧张且价格不断创新高的食用油市场稍有缓解。

印尼总统佐科昨天在一个线上会议宣布取消禁令时指出，虽然散装食用油价格尚未回落到政府定下的价位，但考虑到棕榈油行业1700万工人的福利，政府决定取消棕榈油出口禁令。

印尼政府此前曾表示，一旦散装食用油价格跌至每升1万4000印尼盾（下同，约1.32新元），政府才会检讨出口禁令。

不过佐科指出，印尼国内的散装食用油供应量目前已超出市场需求，价格也已有所下降。“4月实施出口禁令前，（散装）食用油的平均价格为每升1万9800印尼盾，禁令实施后平均价格已降至每升1万7200至1万7699印尼盾左右。”

俄乌战事导致全球石油供应短缺，可用作替代的其他油类需求大增，油价跟着飙涨。

全球最大的棕榈油出口国印尼，为了解决国内食用油短缺和价格飙升的问题，过去数月出台多项政策，包括限制棕油出口量和售价，但都未奏效。

印尼政府于是宣布从4月28日起禁止原棕榈油及其他棕榈油产品出口。

这不仅扰乱了全球植物油市场，更导致印尼国内新鲜油棕果价格一路暴跌，严重冲击当地农民收入。

其实这道禁令起初获得印尼民众大力支持，但随着禁令的后续效应显现，民意开始转向。

数百名小型油棕农民周二走上街头，在首都雅加达和其他省份示威抗议，要求政府收回棕榈油出口禁令。

出口禁令导致油棕农民损失约11.7万亿印尼盾

印尼油棕农民协会会长马努隆前天告诉《雅加达邮报》，若是政府没有如农民所愿重新检讨这项禁令，他们会再次组织抗议活动，让农民带上百万颗油棕仁到雅加达中部的印尼酒店交通圈，现场将油棕仁加工成食用油以示抗议。

据油棕农民协会估计，截至4月底，出口禁令已导致油棕农民损失约11.7万亿印尼盾，印尼每月损失的棕榈油出口关税达3.5万亿印尼盾。

印尼棕榈油协会秘书长马尔托诺（Eddy Martono）对政府取消禁令表示欢迎，并透露很多厂商就快没有空间储存多余的棕榈油了。

马棕榈油期货应声下跌1％

印尼宣布取消出口禁令后，马来西亚棕榈油期货在马来西亚衍生产品交易所应声下跌1％，大豆油的价格也下滑了1.6％。

佐科说，他有信心印尼的食用油会在数周内跌至可负担的范围。

印尼相关部门将于今天就政府下来会如何调控国内油价和供应做进一步说明。