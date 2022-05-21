泰国部分地区夜间娱乐场所 下月允许重新营业

（曼谷彭博电）泰国下月起允许部分地区的夜间娱乐场所包括酒吧和卡拉OK酒廊重新营业，以吸引更多游客，刺激经济复苏。

泰国冠病特别工作小组发言人拉差达昨日说，从6月1日起，曼谷、普吉、清迈和春武里等31个府的夜间娱乐场所，能给消费者供应酒精饮料，直至午夜12时。这些府属于“蓝区”（旅游试点区）和“绿区”（不受疫情影响区）。

由于冠病疫情严峻，泰国政府一年前下令所有夜间娱乐场所暂时停止营业。当局前不久才逐步放宽防疫管制限制，但为防止新一波疫情暴发，当局迟迟不让夜店重开。

现在，泰国疫情逐步放缓，单日新增确诊病例从4月初的近3万起降至近日的5000起，泰国政府决定放宽夜间娱乐场所管制，希望有助于在6月至9月的旅游业淡季里，吸引更多外国游客前来游玩。

拉差达说，夜间娱乐场所必须遵守政府定下的防疫限制，所有员工每周必须做快速抗原检测一次，也不能举办酒精饮料相关促销活动。

泰国的野村证券分析师沃拉切说：“冠病防疫限制进一步放宽，说明政府试图尽快恢复经济活动。人们期望的是海外游客重返和国内消费增加能刺激经济迅速复苏。”

官方数据显示，2019年，到泰国的游客人数近4000万人次，但去年访问泰国的游客仅为42万7869人次。拉差达表示，随着政府逐步解除防疫限制，今年截至5月18日来访的外国游客达100万人次。

泰国政府预计，在取消大部分边境限制后，10月起每月入境游客可能增加两倍以上，达到100万人次。

目前，虽然已完成疫苗接种的访客入境泰国时无须隔离和检测，但仍须在入境前申请泰国通行证及购买旅游保险，这些要求让一些游客止步。