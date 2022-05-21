各大政党已摩拳擦掌为竞选铺路 印尼总统选举或出现超过两名候选人

印尼科学院政治研究中心主任菲尔曼菲尔曼认为，2024年的选举将出现更多政治联盟，并可能有两个以上的总统候选人。“如果各政党都坚持提出各自的人选，极可能会有两个以上的总统候选人；如果政党多，却无法靠一己之力竞选，意味着建立联盟的机会也非常大。”

（雅加达综合讯）印度尼西亚要到2024年才举行总统选举，不过，各大政党及候选人已摩拳擦掌，为竞选铺路。分析认为，下一届印尼总统选举可能出现超过两名候选人的局面。

印尼将于2024年2月14日举行总统选举。虽然距离选举还有将近两年时间，但大印尼运动党（Gerindra）中央执行委员会主席苏夫米告诉《雅加达邮报》，该党正在准备发表全国宣言，正式支持党魁普拉博沃（Prabowo Subianto）成为总统候选人。

大印尼运动党公开表明 支持普拉博沃再参选总统

据报道，大印尼运动党的中央委员和地方支会已在多个地区公开发表声明，支持普拉博沃再次参选总统。

目前担任国防部长的普拉博沃曾在2014年和2019年竞选总统，但两次都败给了当时唯一的对手佐科。现任总统佐科将于2024年完成第二个五年任期，根据宪法，他将无法再寻求连任。

国防部发言人说，普拉博沃完全尊重党员和公众对他的支持，并指“普拉博沃将继续致力于为印尼做出贡献”。

普拉博沃在2019年选举后与佐科达成和解以来，除了国防事务以外鲜少在媒体上曝光。不过，他在最近的开斋节假期时，却突然高调拜访东爪哇和中爪哇，行程引起关注。

期间，普拉博沃除了拜访佐科和印尼斗争派民主党主席美加华蒂，也到东爪哇会见了伊斯兰教士联合会（Nahdlatul Ulama）的资深宗教师。之后，他前往中爪哇会见印尼军队的大老，并拜访日惹特区省长。

印尼调查研究所执行董事贾亚迪（Djayadi Hanan）对《雅加达邮报》分析，普拉博沃在2014年和2019年的选举中，在这两个省份失利。

因此，巩固当地宗教师和伊斯兰寄宿学校的支持，对普拉博沃的选情至关重要。

贾亚迪说：“普拉博沃必须维持他在上两届选举中所获得的现代穆斯林的支持，同时要争取更多传统穆斯林的支持，而他们大多集中在东爪哇和中爪哇。”

戈尔卡宣布与两政党 组成“团结印尼联盟”

印尼历史最悠久的戈尔卡党（Golkar）也宣布与国民使命党（PAN）和建设统一党（PPP）组成“团结印尼联盟”。分析认为，此举是为了推举戈尔卡党党魁艾尔朗加（Airlangga Hartato）成为总统候选人。

印尼科学院政治研究中心主任菲尔曼菲尔曼（Firman Noor）告诉《海峡时报》：“戈尔卡党和艾尔朗加的意图是要跟没有强大候选人，但可以分担内阁职位的政党合作。”

他指出，这对双方互惠互利，因为两个较小的政党需要更多选票才能入阁，戈尔卡党则需要具有谈判地位的政党支持。

艾尔朗加也是印尼经济统筹部长。除了他和普拉博沃，目前潜在的总统候选人包括中爪哇省长甘贾（Ganjar Pranowo）及雅加达特区首长阿尼斯（Anies Baswedan）。

菲尔曼认为，2024年的选举将出现更多政治联盟，并可能有两个以上的总统候选人。“如果各政党都坚持提出各自的人选，极可能会有两个以上的总统候选人；如果政党多，却无法靠一己之力竞选，意味着建立联盟的机会也非常大。”