非正式成绩显示 前交长查猜曼谷市长选举大胜

曼谷上次举行市长选举是2013年3月。自2014年政变，泰国就取消了地方选举，曼谷市长改由中央政府委任。时隔九年多，这次的曼谷市长选举吸引了30名候选人参选，创下历届市长选举的最高纪录。

（曼谷综合电）泰国首都曼谷昨天（5月22日）举行近10年來的首次市长选举，前交通部长查猜的得票大幅领先其他候选人，非正式成绩显示，他取得压倒性胜利。泰国大选料在今年底或明年初举行，这场曼谷市长选举也被视为来临大选的风向标。

截至23日午夜，在已计算的55％的选票中，55岁的查猜（Chadchart Sittipunt）获得超过36万张选票，大幅领先其他29名候选人。其他候选人的得票均未超过7万张。

《曼谷邮报》报道，泰国前选举专员颂猜昨晚在电视上受访时说，有鉴于查猜的得票遥遥领先，选举结果相信已毫无悬念。

曾担任英叻政府交长

不过，查猜拒绝在计票结束之前宣布胜选，他说：“如果选民选我做市长，我将尽力而为”。

2014年，泰国陆军总司令巴育发动政变推翻首相英叻政府，身为交通部长的查猜被赶下台。竞选期间，查猜的民调支持率就一路领先。

他承诺当选后将解决曼谷的交通问题、提倡环保，并改变当前政治分歧的情况。

2019年曾获提名为泰党首相候选人

查猜曾在2019年被为泰党提名为首相候选人。

他说，这次选择以独立人士身份参选，是为了避开政党政治和阶级制度。“作为独立人士，你不必太担心输赢，但在政党内则要面对后果。”

这次选举，符合投票资格的选民达400万人。除了选出新一任的曼谷市长，选民也投选出50名市议员。

结果，亲民主的前进党及为泰党赢得最多市议员席位，分别获得15席及13席；泰国民主党获得7席，亲军人的执政公民力量党仅获得3席。

曼谷上次举行市长选举是2013年3月。自2014年政变，泰国就取消了地方选举，曼谷市长改由中央政府委任。时隔九年多，这次的曼谷市长选举吸引了30名候选人参选，创下历届市长选举的最高纪录。

泰国玛希隆大学副教授潘察达说：“查猜担任交通部长时很受欢迎，提出了许多计划。”他也认为，查猜鲜明的个性和良好的资历，让他脱颖而出。

值得注意的是，71岁的原任曼谷市长阿斯温（Aswin Kwanmuang）在非正式计票结果中只获得5万多张票。阿斯温曾担任泰国前警察总长，他这次寻求连任也获得首相巴育的支持。

朱拉隆功大学政治分析员提蒂南对法新社分析，这次的选举结果将展示人们对保皇党和军方候选人的支持意愿到底有多高。

他说：“虽然曼谷不等于泰国，但这次的曼谷市长选举将成为来临大选的风向标。”

曼谷市长任期为四年，当选者将面对的挑战包括如何摆脱冠病疫情，重振曼谷旅游业，成为首选国际旅游目的地的地位，以及解决严重的污染及水灾问题。