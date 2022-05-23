湄公河水位今年终上升 但干旱风险仍未消除

（万象新华电）在历经连续四年的低流量和干旱后，流经东南亚多个国家的湄公河水位今年总算有所上升。

《万象时报》引述由多国政府组成的湄公河委员会的数据报道，由于降雨量增加，2022年首四个月，湄公河水位创下了几年来的最高纪录。

随着更多的沉积物和营养物质流增加鱼类资源，这将能改善渔业和农业产量，让湄公河三角洲的7000万人受益。

湄委会秘书处技术支持部主任温奈警告称，湄公河水位上升并没有消除中度干旱的风险。

湄委会的数据显示，1961年至2021年之间，湄公河流域下游的水位仍然低于60年的平均水平。根据湄委会秘书处首席执行官阿努拉克，气候变化也构成了挑战。

据《万象时报》报道，去年的雨季迟至7月才开始，并于10月结束，比往年的雨季缩短了一个月时间。今年降水增加则意味着暴雨和山洪暴发的风险提高。

湄委会气象指标显示，2021年11月至2022年4月，湄公河流域下游比常年湿润，2022年累计降雨量也高于平均水平约25%。

根据老挝媒体报道，监测站数据显示，今年的水位明显高于2019年至2021年的旱年。例如，泰国清盛（Chiang Saen）监测站的水位从3月2日的1.84米上升到5月11日的3.25米。柬埔寨上丁（Stung Treng）县监测站至磅湛（Kampong Cham）省监测站之间的水位上升了2.22米。

总长4800公里的湄公河发源于青藏高原，流经中国、缅甸、老挝、泰国、柬埔寨和越南，它是继亚马逊河之后世界上最重要的水生生物多样性的发源地，特别是鱼类资源丰富，流域数千万人口必须靠河吃饭，湄公河对渔业和航运业的重要性不言而喻。

湄公河流域这些年建起一座座水坝，目前湄公河主流上至少有13座，其中有11座坐落在中国境内。老挝除了湄公河流上有两座水坝，支流上还有更多水坝。

由柬埔寨、老挝、泰国和越南组成的湄公河委员会一再建议这四个湄公河下游国家，加强对湄公河流域水电大坝和蓄水运行的协调，以缓解干旱的影响。