马《反跳槽法案》定稿6月辩论

（吉隆坡讯）一再延后审议的《反跳槽法案》终于定稿，在提呈马来西亚内阁后，于6月国会特别会议上辩论及寻求通过。

掌管国会及法律事务部的首相署部长旺朱乃迪接受《马来西亚前锋报》访问时，确认反跳槽法修宪案的草拟工作已完成。

他说：“这是我国起草法案，首次花了九个多月去进行，我只能说，这项草拟是由反跳槽法修宪案国会特别遴选委员会定稿的。在大家致力草拟及通过各种程序和多方讨论后，包括考虑到国会议员的意见，我很感激反跳槽法案草拟终于完成了，现在仍等待批准。”

法案需内阁审核后在6月召开国会特别会议辩论。旺朱乃迪说“我将就此事会晤首相，但需由首相确定特别会议的日期。”

马国首相依斯迈沙比里去年8月上台后和在野的希望联盟签署具有法律约束力的《政治转型与稳定谅解备忘录》。希盟承诺不在国会阻拦政府通过预算案等重大法案，政府则承诺不在今年7月31日前举行大选，并与希盟合力推动反跳槽法等改革措施。

由于各方意见分歧，这项法案的立法过程一波三折，原定3月提呈国会辩论，结果直到4月才开始草拟。

马国政府4月11日在国会下议院特别会议提呈宪法修正案，限制国州议员的结社权利，为制定反跳槽法铺路。政府当时也宣布成立特别委员会研究反跳槽法案，原定5月召开特别国会提呈及通过法案。