马国下月起暂停出口活鸡 本地价格及供应将受冲击

（吉隆坡综合讯）马来西亚政府宣布，6月1日开始停止每月出口360万只活鸡，直到马国鸡肉供应与价格恢复稳定为止。新加坡的活鸡主要来自马国，占全国鸡肉消费量约三成，出口禁令势必影响本地的鸡肉供应与价格。

新加坡食品局表示正密切关注情况，将同进口商合作减少影响 。

马国首相依斯迈沙比里前天（5月22日）宣布，原本每周三召开的内阁会议，本周提前在昨天召开，以讨论鸡肉短缺与价格高涨等各种食品价格上涨的课题。他昨天在内阁会议后发布声明说，内阁已经针对鸡肉供应和价格问题做出多项议决，停止出口活鸡是其中一项短期措施。

针对有报道指多家大企业涉及操纵鸡肉供应与价格，依斯迈沙比里说，马国竞争委员会正在调查此事，并预料6月完成调查。他说，政府一旦发现当中确实存在垄断协议，就会依法对付涉及者。他说，多家大企业停止供应鸡肉而导致缺货和涨价，政府对此深表遗憾和失望。

他透露，总检察长在内阁会议上建议政府援引1961年统制品法令对付所有囤积居奇者。

他也说，政府会将鸡肉的零售顶价定在每公斤8.9令吉（约2.8新元），并准备提供7亿2943万令吉（约2亿2800万新元）的补贴。

食品局：与进口商等合作降低冲击

马国禁止鸡只出口，鸡鸭出入口商指马国此举对本地巴刹摊贩和鸡饭业者的冲击不小。

食品局昨晚在面簿贴文指出，去年本地进口的鸡肉，34%来自马国，主要是运到新加坡宰杀和冷却的活鸡。

食品局说：“我们正密切关注从马来西亚进口的情况，也在同进口商等利益相关者合作减少对鸡肉供应的冲击。例如进口商可启动供应链来增加从其他来源进口的冰鲜（chilled）鸡、增加从马国以外的国家进口冰冻（frozen）鸡，或使用他们库存的鸡肉。”

食品局也指出，冰鲜鸡的供应可能暂时受影响，但冷冻鸡可缓解不足。它呼吁消费者调整选择，例如改吃冰冻鸡或改吃其他肉类，而且只买所需分量。

马国鸡肉供应占三分一 入口商：缺口影响很大

新加坡鸡鸭出入口商联合会秘书长马琼就告诉《联合早报》，他昨天下午收到消息，大为震惊。

他说：“本地有三分之一的鸡肉来自马来西亚，突如其来的缺口影响很大。如今要看鸡肉的库存还有多少，和能否从其他国家进口。不过远水救不了近火，无法从马来西亚进口鸡只，无疑会影响巴刹鸡肉摊贩和鸡饭摊。”

他指出，联合会已向食品局要求召开紧急会议共商对策。“我们的会员主要从事新鲜鸡肉的买卖，情况可能像2004年暴发禽流感一样，当时我们停止从马国进口鸡肉，会员短期内只能卖冰冻鸡肉。不过巴刹摊位的顾客群不同，不一定能接受冰冻鸡，可能会对生意造成影响。”

报了解，一些从事马来西亚鲜鸡入口的公司也将召开紧急会议商讨对策。