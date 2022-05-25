分析家：民主派曼谷市选举大胜 不足以反映泰国大选风向

泰国国立法政大学政治系主任塔维达指出，虽然曼谷市选举与全国选举有一定的关联，但还不足以就此断言亲民主的为泰党会在大选中取得压倒性胜利。

（曼谷综合讯）泰国政治分析家认为，独立候选人查猜在曼谷市长选举中获得压倒性胜利，以及亲民主政党在曼谷市议会赢得过半议席，只能反映大城市的选民意向，不足以作为来临大选的风向标。

《曼谷邮报》报道，根据非正式选举结果，曼谷市议会50个席位中，亲民主的为泰党及民主党赢得最多席，分别获得20席及14席，民主党获九席、亲军人的执政党公民力量党仅得二席。

曾于2019年被为泰党提名为首相候选人的查猜（Chadchart Sittipunt）以近52％得票当选曼谷市长。排在其后的民主党和前进党候选人各得票约9.5％；获首相巴育支持的原曼谷市长阿斯温（Aswin Kwanmuang）仅得票8％。

泰国全国选举剩下不到一年时间就举行，首都曼谷这场选举因此备受关注。

泰国国立法政大学政治系主任塔维达指出，虽然市选举与全国选举有一定的关联，但还不足以就此断言为泰党会在大选中取得压倒性胜利。她认为，到时为泰党、民主党和前进党预料可在曼谷赢得最多国会议席，而公民力量党可能连一席都拿不下。

学者：巴育或推迟解散国会

泰国东方大学政治学家奥朗表示，曼谷此次选举可反映主要城市和府的政治意向，但其他地区比较类似芭提雅，受政治恩惠和政党受欢迎程度的影响。

他说，查猜的胜利使为泰党的大选行情看涨，巴育政府或许会因此推迟解散国会。副首相普拉威3月间曾对联盟党说，11月亚太经合组织峰会在曼谷结束举行后，政府可能解散国会。

巴育周一恭贺查猜胜选，但他表示查猜及反对党在曼谷地方选举的胜利不足以反映全国选民对中央政府的支持率。“这只是一个府的选举……显示的是曼谷选民的意愿，与政府不相干。”

政府发言人塔纳空周一说，“首相已表明无论谁当曼谷市长，无论来自哪个政党，政府都将基于国家利益，给予他支持”，合作解决曼谷的问题。

流亡国外的前首相达信接受一网站访问称，查猜高票当选曼谷市长是亲民主派支持者采取策略性投票、发挥弃保效应的结果，一些原本要投选前进党候选人的选民后来改投较有机会胜出的查猜。达信认为，如果这种投票模式在来届大选中重演，为泰党将能高奏凯歌。

查猜曾在达信妹妹英叻的首相任内担任交通部长。