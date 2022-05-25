杨美盈促撤绿色能源出口禁令 让马国业者参与新加坡电力招标

（麻坡讯）马来西亚国会议员杨美盈呼吁马国政府撤销可再生能源的出口禁令，让马国业者能参与新加坡能源市场管理局的招标活动，出口绿色能源到新加坡，为马国吸引投资及创造就业机会。

杨美盈：马国有地理优势 可抢占新加坡能源市场

民主行动党柔佛州峇吉里国会议员杨美盈昨天发表文告说，新加坡政府去年宣布要在2035年之前进口多达4吉瓦（gigawatt）的低碳可再生能源，马国占地理优势，可从中分一杯羹。

“如果我们率先占领这个潜在市场，这将为马来西亚吸引高达60亿令吉（约18亿7700万新元）的私人投资，创造约5万个就业机会。”

杨美盈指出，新加坡能源市场管理局去年11月12日发布第一份进口1.2吉瓦电力的招标书，提交招标书的截止日期为今年6月14日，马国的业者很可能会错过这一轮的竞标。

杨美盈在2018年至2020年希望联盟执政期间担任能源、科技及环境部长。她说，当时希盟政府一直与新加坡政府洽谈可再生能源出口，在每一次的双边会谈都会纳入这个议题。不过，马国政府去年10月突然宣布禁止出口可再生能源。

杨美盈说，第二轮竞标即将开放，马国政府应撤销可再生能源出口禁令，让业者可以参与。

她补充，如果马国业者得标，无论外国或国内的可再生能源业者皆可在马国设厂，并将电力出口到新加坡。