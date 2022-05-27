首次强烈阐明外交立场 小马可斯将防止外国势力干预菲内政

即将在6月30日宣誓就职总统的小马可斯，昨天在面簿上载了一段他接受新闻秘书访问的视频。小马可斯在回应将如何处理与中国的关系时说，菲律宾将抵抗来自北京的挑战，并坚持以海牙国际仲裁庭的裁决来解决南中国海问题。

菲律宾候任总统小马可斯首次强烈阐明外交立场，承诺将防止外国势力干预国内政治，并指马尼拉将依据海牙国际仲裁庭的裁决来解决南中国海争端，不允许菲律宾的海洋权利受侵犯。

即将在6月30日宣誓就职总统的小马可斯，昨天（5月26日）在面簿上载了一段他接受新闻秘书访问的视频。小马可斯在回应将如何处理与中国的关系时说，菲律宾将抵抗来自北京的挑战，并坚持以海牙国际仲裁庭的裁决来解决南中国海问题。

他说：“我们有一项对菲律宾非常有利的重要裁决，我们将继续以它来维护领土权利。这不是声索，这是我们已拥有的领土权利。”

菲律宾与中国在南中国海海域有主权争议。2016年，海牙国际仲裁庭判定中国以“九段线”对南中国海的主权声索没有法律依据。北京对这场诉讼由始至终坚持不参与和不接受的立场。

小马可斯：不会允许菲律宾海洋和海岸权利被侵犯

在访问中，小马可斯强调，他不会允许菲律宾任何一毫米的海洋和海岸权利被侵犯。“这没有回旋余地。我们的主权是神圣不可侵犯的。我们不会做出任何妥协。”

64岁的小马可斯是菲律宾已故前总统老马可斯的独子，他在本月初的菲律宾总统选举中以59％的得票率获胜。

此前，许多分析认为小马可斯将延续现任总统杜特尔特的“亲中疏美”政策；上周，他在与中国国家主席习近平的通话中，也承诺将菲中关提升到更高档位。

菲律宾大学政治学系助理教授吴安平接受《联合早报》访问时分析，小马可斯在竞选期间一直被认为是“中国属意的候选人”；反之，他的对手罗布雷多则主张对中国采取强硬立场，获得不少选民的共鸣。

“小马可斯这次要传达的信息是，他有能力掌控一切。至于具体的政策，则将在未来几个月内揭晓。”

由于中国和美国在区域的竞争加剧，中美两国都积极与小马可斯政府建立友好关系。小马可斯在访问中强调菲律宾是一个主权国家。

“我们不需要任何人告诉我们如何治理自己的国家。”

他认为，国际间的合作伙伴关系是区域稳定的关键。“我们必须有独立的外交政策，跟每个人都成为朋友。这是唯一的方法。”

小马可斯补充，菲律宾不能与中国开战，他说：“我们将以坚定的立场持续与中国对话”。

吴安平对本报分析，虽然小马可斯展示了强硬立场，但他上任后将避免跟中国发生对质。“小马可斯将尝试在菲中关系上找到平衡点，以便能继续获得中国的各种援助。”

此外，小马可斯昨天宣布将委任现任央行行长迪奥克诺（Benjamin Diokno）为新一任财政部长；央行货币委员会委员梅达拉（Felipe Medalla）则将升任央行行长。

小马可斯说，他上任后的首要任务是发展经济，特别是处理通胀问题和制造就业机会。