担心列为禁书 菲民众抢购老马可斯独裁统治书籍

（马尼拉路透电）小马可斯即将就任菲律宾总统，有人担心老马可斯独裁统治的历史可能遭到洗白，引发民众“恐慌抢购”有关老马可斯的书籍。

64岁的小马可斯是菲律宾已故前总统老马可斯的独子，他在本月初的菲律宾总统选举中以59％的得票率获胜，将在6月30日宣誓就职。

老马可斯对菲律宾实行了长达20年的铁腕统治，数以千计的异见人士和反对派领袖遭拘禁、被杀或失踪。他任内腐败敛财，1986年被人民推翻。

菲律宾一家书店老板帕雷诺说，许多人担心小马可斯上台后会对有关老马可斯的独裁统治进行历史修正，并将这类书籍列为禁书。

据报道，一本于1976年出版，记载了老马可斯时代发生的腐败和滥权行为的书籍，在小马可斯胜选当天卖出了300本。这本书在一个多星期后可以网购时，一小时内便卖出了500本。

帕雷诺说，恐慌抢购这类书籍的顾客，有不少是购买戒严法儿童书的家长。

书店顾客阿尔卡萨伦透露，她多买了一些相关书籍寄给海外的朋友。育有两名孩子的阿尔卡萨伦说：“我觉得自己至少能够做到的事，就是保护真相。”

菲律宾大学教授吉列尔莫说：“我们已经认为，基础教育中的课本和历史课，在向我们的青少年和儿童解释戒严时期的意义方面是远远不够的。如果马可斯家族重新掌权并有杜特尔特家族的支持，我们在教导过去真正发生过什么事情时，可能会面对更艰难的情况。”

小马可斯曾呼吁修订涵盖老马可斯统治时期内容的教科书，声称这些教科书在教导谎言。他在2020年的一场媒体论坛上，反驳了有关马可斯家庭成员企图洗白家族名声的指控。“到底是谁有修正主义？他们在书籍、儿童课本里说马可斯家族偷了这个，做了那个……所有这一切都不是真的。”

吉列尔莫和一群学者上周发布一份宣言，誓言对抗篡改历史的企图，并反对所有审查制度和查禁书籍的政策。目前已有1700人签署了这份宣言。

此外，一个纪念戒严统治受害者机构目前正把1万1103名幸存者的档案数码化，他们全都是从被没收的马可斯家族财产中获得赔偿的人。机构负责人克里桑托透露，希望这个数据库能在宣布戒严50周年之际，赶在今年9月前上线。老马可斯在1972年9月23日宣布菲律宾进入戒严法统治。