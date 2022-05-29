马国副部长：已进行干预 鸡肉短缺预计6月初可解决

（瓜拉登嘉楼综合讯）马来西亚国内贸易及消费人事务部副部长罗索华希指出，政府已决定采取干预措施应对鸡肉短缺问题，包括从6月1日起限制鸡只出口及取消食品入口准证，因此，贸消部预计问题可在6月初解决。

他周五出席一项公开活动后受询时说，政府采取一些行动，例如调动市场剩余的库存到缺乏鸡肉的州属后，目前马国部分地区鸡肉短缺的情况已有改善。

他说：“我和一些鸡肉生产商谈过了，他们告诉我，鸡肉短缺问题最迟会在6月初解决。这意味着，再过约10天就没有问题了。”

马国森美兰、马六甲、玻璃市和吉打等多个州属在开斋节后鸡肉供应吃紧，导致一些小贩被迫暂停营业。上个星期，首相依斯迈沙比里在主持内阁会议商讨对策后宣布，从6月1日开始暂停每月出口360万只活鸡，直到马国鸡肉供应与价格恢复稳定为止。

这项出口禁令对新加坡的鸡肉供应与价格造成冲击；禁令生效在即，马国供应商抓紧时间加班，赶在6月1日前运送更多鸡只到新加坡。

据《海峡时报》报道，有八家出口商、鸡农和供应商受访时说，当局突然宣布禁止出口活鸡令人措手不及。突如其来的禁令迫使他们日夜赶工，并安排额外的罗厘载送。报道说，有农场业者透露，以前一天会有两辆罗厘载送鸡只到新加坡，近来提高到一天六辆，以便在出口禁令生效前提高出口量。