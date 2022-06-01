依斯迈沙比里：马国有意恢复消费税 扩大收入来源

（吉隆坡综合讯）马来西亚首相依斯迈沙比里说，政府有意重新实施消费税，以扩大收入来源。由于马国目前物价和生活费高涨，他认为不宜急着举行全国大选。

马国财政部长扎夫鲁今年1月曾建议政府考虑重新实施消费税（Goods and Services Tax，简称GST）制度，但这是首相第一次证实政府有意恢复消费税。

依斯迈沙比里在《日经新闻》昨天（5月31日）刊出的专访中说，政府了解民众对消费税有负面看法，不过，目前政府可增加收入的选项不多。

他说：“自从马国取消消费税而恢复销售和服务税（Sales and Services Tax，简称SST）以来，国家收入流失了200亿令吉（约63亿新元）。”

马国曾于2016年前纳吉政府期间实施消费税制度。当时，不少民众认为6％的消费税导致物价高涨的问题恶化，甚至在2018年大选中投下反对票。

马哈迪领导的希望联盟在2018年大选中胜出赢得政权后，以销售和服务税取代了消费税。

依斯迈沙比里说，政府将向民众展开宣导，鼓励他们接受消费税，并制定透明的税收制度。此外，政府在扩大财政收入的同时，将确保消费税率不会对人民造成负担。

“政府正在制定一项针对性的补贴计划，让中低收入家庭受惠。这项计划将在适当的时候向内阁提呈。”

据《日经新闻》报道，马国央行支持重启消费税，认为这可大大减轻政府的财政负担。

自今年2月俄罗斯入侵乌克兰后，全球原油价格持续走高，各国的通货膨胀情况日益加剧。马国政府预计今年对石油的津贴达280亿令吉，比去年的110亿令吉增加超过一倍。政府也为食用油、糖和面粉等必需食品提供补贴，进一步加重了国库的压力。

抑制通胀前不宜举行大选

马国央行预计，今年的整体通胀率介于2.2％至3.2％，其中4月份的食品成本上涨4.1％。上月初，央行上调了关键利率，以缓解通胀压力。

对于巫统内部一直要求提早举行大选，依斯迈沙比里在访谈中说，在通胀受抑制之前，不宜举行大选。“目前物价上涨，我们面临越来越大的通胀压力……你认为这是对的时机吗？”

他说，会等时机合适了才解散国会。

马国本届国会到2023年8月才届满，但依斯迈沙比里所属的巫统却希望趁着国阵在近期几场州选举中得利的好势头，提前举行全国大选。马国坊间普遍预测，大选会在今年内举行。

依斯迈沙比里说，大选不能比宪法规定的迟举行，但若要提前，也必须视情况而定。不过他强调，他只是一名“党员”，必须遵从巫统及内阁的决定。