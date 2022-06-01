分析：拉菲兹高票当选署理主席后 公正党能否重新出发安华态度最关键

公正党主席职位在历届党选都不曾出现竞争。党内地位仅次于主席的署理主席则是历届党选竞争最激烈的职位，而且每次都造成分裂，以致公正党有“逢选必乱”的说法。

马来西亚反对党人民公正党前副主席拉菲兹出乎意料地以党选历来最高得票率当选署理主席。分析员认为，公正党选后是否能保持团结，以及拉菲兹能否发挥影响力让公正党重新出发，党主席安华的态度是关键。

公正党主席职位在历届党选都不曾出现竞争。党内地位仅次于主席的署理主席则是历届党选竞争最激烈的职位，而且每次都造成分裂，以致公正党有“逢选必乱”的说法。

据公正党党选网站前天公布的非正式成绩，拉菲兹在联邦直辖区与12州获胜，总得票6万9056张。另一名署理主席候选人赛夫丁只在沙巴与玻璃市胜出，得票5万零19张，两人票数相差1万9037票。赛夫丁星期日晚间已经在面簿恭贺拉菲兹当选署理主席，这被视为间接承认败选。

拉菲兹前天发布谢票声明说，自公正党成立以来，不曾有署理主席候选人获得那么高的得票率。“除了近六成的得票率，全国约八成区部支持我出任署理主席。”他说，为了不负基层重托，他必将全力以赴。他也将尽快与安华见面，商讨如何面对全国大选。

潘永强：拉菲兹全面胜出 显示党内对安华渐失耐心

马国政治学者潘永强告诉《联合早报》，安华领导的公正党经历马六甲、砂拉越与柔佛州选举败选后，声望陷入空前低潮，党内要求变革重建的声浪甚高。拉菲兹全面胜出，显示公正党内部对安华渐失耐心。

他认为，公正党选后将出现双头马车，安华与拉菲兹短期内将有一段角力的过程，因此党内局势不会马上恢复平稳。

他说，公正党也可能出现“耶尔辛效应”，因为安华的党主席职位并未经过党员票选，拉菲兹则通过党选考验。“耶尔辛效应”是指1991年6月当选俄罗斯总统的耶尔辛，最终迫使当时并非透过选举而出任苏联总统的戈尔巴乔夫下台。

潘永强认为：“公正党这次党选的撕裂程度远低于上届，党选过程反而让不同阵营可以辩论未来的方向，也审视执政期间的得失，总体上是健康的党内民主竞争。拉菲兹个性强烈且处事尖锐，选后能否团结党内各派系，胥视他经历两年多来沉淀后，能否变得圆融成熟。”

新加坡国际事务学会（研究所）高级研究员胡逸山接受本报访问时说，公正党这次党选结果不能说基层对安华不满，而是对安华失望。“因为安华领导下的公正党没有方向，又接连在州选举失利。所以基层希望拉菲兹能为公正党带来‘新气象、新形象与新方向’。”

至于拉菲兹是否可能成为安华的接班人，胡逸山认为，接班对安华而言是个敏感话题。“因为安华并不希望有人接班，至少目前是这样。拉菲兹一旦有接班的迹象，安华可能就会像之前压制前署理主席阿兹敏那样压制拉菲兹。如果安华开明一点，培养拉菲兹作为接班人，那么公正党要翻身还是有一定机会的。”