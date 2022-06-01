马国鼓励养鸡业者 改用油棕仁渣缓解饲料短缺

（吉隆坡综合讯）马来西亚将重新检讨油棕仁渣的出口政策，鼓励将油棕仁渣用作鸡饲料，以支持马国肉鸡养殖业，缓解肉鸡价格高涨和供应紧缺的问题。

马国种植及原产业部长祖莱达昨日发文告指出，目前马国的油棕仁渣主要出口至欧洲充作牛只的饲料。但如果油棕仁渣全面充作马国肉鸡的饲料，将有利于稳定马国肉鸡的价格与供应。

目前马国大量进口黄豆和玉米作为鸡饲料，但由于乌克兰战争与气候变迁等因素，导致全球饲料短缺，价格大涨。

鸡饲料价格一度从每吨500令吉（约156新元）涨至每吨1900令吉（约595新元），进而推高了马国肉鸡价格。鸡饲料短缺也导致肉鸡的喂食量减少，肉鸡生长因此缓慢，限制了马国肉鸡的供应量。

为了解决国内肉鸡供应的问题，马国政府已宣布从今天起禁止肉鸡出口。

祖莱达透露，种植及原产业部将加紧推广油棕仁渣作为鸡饲料的使用，以确保马国鸡农能持续出产肉鸡，满足市场需求。种植及原产业部也会与相关机构、政联公司及州政府合作，研究如何迅速确保油棕仁渣成为马国禽畜业的主要饲料。

祖莱达说，根据过去的研究，用发酵的油棕仁渣和高膳食脂肪喂食肉鸡，可以很好地替代目前近乎所有商业养鸡场使用的进口饲料。种植及原产业部下来将与研究机构和公立大学紧密合作，探讨如何提升油棕仁渣质量，包括减少油棕仁渣的纤维含量，以便成为鸡农的首选饲料。

祖莱达指出，这攸关人民的利益，种植及原产业部将致力协助马国减少对进口饲料的依赖，确保原产业领域继续为马国经济发展作出贡献。