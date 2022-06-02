马国7月起停止补贴鸡农 直接津贴民众

马来西亚政府认为，许多鸡农没有申领政府提供的每公斤0.6令吉补贴，因此政府决定7月1日起不再向鸡农发放补贴，改而直接给予有需要的民众这项补贴。鸡农认为，除非政府同时取消鸡肉顶价限制，让鸡肉价格自由浮动，以鼓励鸡农增加产量，否则目前鸡肉短缺问题仍无法解决。

马来西亚首相依斯迈沙比里昨天在国阵庆祝48周年大会上致词时说，直接给予民众现金补贴能确保人民获得政府援助，减轻人民因为食品价格上涨的负担。他说，国内贸易及消费人事务部，以及农业及食品工业部将宣布相关机制。

他说：“如果任由肉鸡价格自由浮动，每公斤零售价可达12令吉（约3.8新元）。政府拨出7亿2000万令吉向鸡农发放补贴，以维持每公斤8.9令吉的顶价，希望减轻人民的负担。但许多鸡农未申领补贴，还有人挑起各种课题。”

依斯迈沙比里说，政府鼓励人民在农业食品业发展，包括饲养鸡、种植玉米作为鸡饲料等。他说，政府为此设立5亿令吉农业食品基金，为此行业的业者提供微型贷款；当局也正在研究，为他们提供税务回扣。

他指出，政府将鉴定农民组织及农业合作社，从财政方面给予他们援助。政府也将创建肉鸡、牛肉及鱼类的缓冲库存。

柔家禽业协会：停发补贴后会否让价格自由浮动引关注

柔佛州中小型家禽业协会总务刘佳龙接受《联合早报》访问时说，政府尚未公布停止向鸡农发放补贴后的其他政策配套，包括到时是否允许鸡肉价格自由浮动，因此暂时还无法对这项调整做出评估。

据他了解，绝大部分鸡农已申领政府补贴，因为这多少能降低生产成本，“发放补贴也显示政府关心我们这个行业”。但他说，鸡农还是比较希望政府能允许鸡肉价格由市场决定。