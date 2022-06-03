马国肉鸡鸡蛋顶价措施延长至月底 凯利：相信很快能稳定价格恢复出口

马国卫生部长凯利说，各国都会优先保障国内有足够的粮食供应，但对于邻近国家，马国也很清楚自己有责任确保出口供应充足。

马来西亚政府宣布延长限制肉鸡和鸡蛋零售顶价措施至本月30日，这意味着7月起这两类基本食品的价格才随市场供需而浮动。马国卫生部长凯利说，政府采取了系列措施，包括和养鸡业者合作提高产量，相信很快能稳定鸡肉价格，并恢复出口鸡只到新加坡。

在新加坡访问的凯利昨天（6月2日）接受媒体访问时指出，他希望这些问题能尽快解决，早日恢复鸡只出口。他说，马国重视与新加坡的双边关系，因此做出禁止鸡只出口决定并不容易。“我们希望这只是临时措施，直到（马国国内）供应和价格稳定。”

他提到，各国都会优先保障国内有足够的粮食供应，但对于邻近国家，马国也很清楚自己有责任确保出口供应充足。

当被询及是否需要好几个月才能恢复出口，凯利说：“我希望不会。”

马国首相依斯迈沙比里日前宣布，从本月1日起停止出口鸡只，直到国内供应与价格稳定为止。近几个月来，由于鸡饲料昂贵、政府规定顶价、冠病疫情导致外籍劳工短缺等原因，家禽业者减少肉鸡供应，导致价格上涨。

马国政府自2月5日起落实鸡肉和鸡蛋零售顶价措施，标准净鸡顶价每公斤8.90令吉（约2.80新元）、超级净鸡顶价每公斤9.90令吉；鸡蛋也按等级规定顶价，最高每个43仙。

顶价措施原定本月5日结束，国内贸易及消费人事务部长亚历山大昨天指出，内阁在周三的会议上决定延长有关措施，是为了让民众做好准备应对措施结束后价格变动的情况。

他发声明说，这个决定和依斯迈沙比里宣布从7月起不再发放补贴给鸡农，而是直接发给低收入群体的措施一致。“7月起鸡肉和鸡蛋价格会由市场决定，而政府为低收入群体提供现金援助，可帮助他们应对食品尤其是鸡肉涨价的压力。”

他也说，政府希望通过取消入口准证来增加鸡肉供应，从而减轻涨价压力，平衡供需。一旦国内供应足够，政府就可取消出口禁令。

不少鸡农先观望 产量料只小幅增加

不过，由于政府政策还不明朗，不少鸡农选择继续观望，预计届时产量只会小幅增加。

柔佛州中小型家禽业协会总务刘佳龙昨天接受《联合早报》访问时指出，目前市场供应不足，政府继续限制肉鸡和鸡蛋零售顶价，这只会让情况雪上加霜。在面临利润减少甚至亏本时，鸡农宁愿暂时不养鸡。

他说：“现在是不养好过养，但这样一来，产量就会减少……就算7月价格自由浮动，预计产量也不可能大幅增加，因为人力短缺问题还是没有解决。政府要取消给鸡农的补贴，又延长顶价限制，但没有提出具体政策来帮助业者。所以现在大家都在观望，在没有明确的对策和明朗的政策前，很多人不打算增加产量。”

他强调，肉鸡供应不足的根源是人手短缺，一旦这个问题解决，其他问题自然迎刃而解。