凯利：新马互信是重开边境最重要因素

新马重新开放边境的决定不能轻易做出，决策一旦出现失误，后果非常严重，因此两国必须互信，汇报的疫情数据，以及防疫措施的落实情况，都要得到对方采信。

马来西亚卫生部长凯利本周二以李光耀交流研究计划学者身份访问我国四天。

他昨天接受媒体采访时，回忆了今年3月，他和我国卫生部长王乙康向各自总理建议重开边境的过程。

凯利说：“王乙康当时在吉隆坡，我们都认为，重开边境的时机已经成熟。我们研究了疫情数据，也检视了防疫措施，双方互相信任，这是最重要的一件事。”

他指出，新柔长堤是全球最繁忙的陆路关口之一，樟宜机场和吉隆坡国际机场之间的航空走廊，是全世界最繁忙的空中通道，重开边境并不是一件小事，决策一旦出现失误，后果非常严重。

凯利说：“我们做出判断，认为这是正确的时机，所以我们在同一天向各自的总理通报了情况。首相依斯迈沙比里和李总理在当天做出了宣布。”

他也说，新马边境重新开放之后，他和王乙康一直保持联系，并比对资料。这是因为新马成为同一个流行疫区之后，不能出现防疫措施差异很大的情况。“我们对彼此也有责任，边境重新开放了，而我们又离得那么近。”

除了与我国多名内阁成员会晤，凯利前天也同国会反对党领袖、工人党秘书长毕丹星见面。凯利受访时指出，新加坡领导人到马国访问时，也会同当地的反对党政治人物见面。

他说：“当一个地方的政坛有许多参与者的时候，只同一方接触是没有道理的。你得向各方了解情况，并建立彼此间的联系。”

凯利昨天也到总统府同李显龙总理会面。李总理在面簿贴文中说，目前是检讨各国应对冠病疫情策略的适当时机，他也同凯利就医疗保健领域的发展，以及新马可以加强双边合作的领域进行讨论。

李总理说：“两国会继续密切合作，让我们的经济迅速从疫情中复苏。”

凯利今天结束对我国的访问行程回国。