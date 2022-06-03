曼谷夜间娱乐场所获准重开 按摩院防疫不足未开放

（曼谷讯）泰国多府的娱乐场所前天获准重新开业，但曼谷一些按摩院因人手短缺或防疫措施未达标，暂未开业。泰国当局也放话会密切监督，取缔违反防疫措施的业者。

因冠病疫情关闭超过两年后，泰国曼谷、清迈和普吉岛等31个府的酒吧、卡拉OK和按摩院6月1日起获准重新开业。

据《曼谷邮报》报道，直到解封前一天，一些按摩院还在张贴招聘治疗师和按摩师的广告。

一家按摩院的员工告诉记者，按摩院未符合当局的防疫规定，因此预计要几天后才能重开。“官员认为我们的防范措施不够完善，必须对所有员工进行冠病检测并改善通风系统。”

6月1日解封当晚，泰国卫生部常务秘书恰提蓬（Kiattiphum Wongrajit）也率领卫生部官员到曼谷的酒吧突击检查。

恰提蓬说，夜间场所须遵守严格的防疫措施，并且只能在午夜12时前供应酒精饮料。业者也须登入政府的防疫网站注册，完成自我评估程序才能重新开业。

他也提醒，顾客和业者都必须完成冠病追加剂接种，并出示抗原快速检测结果，呈阴才能入场。顾客在进入娱乐场所时也须通过体温检测，并使用追踪应用登记。除了喝酒或进食，顾客须时刻戴上口罩。

卫生部和各府的卫生局将定期到娱乐场所突击检查，确保业者遵守规定。违规业者将被令做出改正，若出现冠病感染群，则得立即暂停营业。