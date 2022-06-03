马厂商联合会支持重启消费税

（吉隆坡综合讯）马来西亚厂商联合会支持政府重启消费税，并建议税率定为4％，以免对人民造成太大的负担。

马国首相依斯迈沙比里日前透露，政府有意重新实施消费税（GST）以扩大收入来源。马国厂商联合会主席苏添来昨天对此发声明指出，不少企业支持以消费税取代当前的销售与服务税(SST)，因为消费税提供更公平的税务结构。

他说，厂商联合会曾在2020年5月对重启消费税课题展开调查，结果显示，受访的近500家企业中，几乎全都认同消费税是更透明及有效的税务制度。不过他们建议，消费税税率应从之前的6％降到4％，以促进有利的商业环境，增加投资及就业机会，为人民带来更高的可支配收入。

他指出，政府当前的重点工作是振兴经济，而这项广泛的税基制度将增加间接税，让政府更灵活，并通过减少个人所得税和公司所得税等直接税，使马国成为更有吸引力的市场。

马国在2015年、前首相纳吉掌政时实施6％的消费税，但不受民间欢迎。希望联盟在2018年上台后兑现选举承诺废除消费税，以销售与服务税取代。

马国政府近来有意恢复消费税。依斯迈沙比里日前接受《日经新闻》访问时说，政府了解民众对消费税有负面看法，但目前政府可增加收入的选项不多，而废除消费税后，国家流失了200亿令吉（约63亿新元）收入。