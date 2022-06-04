马国部长：开斋节和达雅节结束 市场鸡只鸡蛋需求料放缓

（民都鲁／永平综合讯）马来西亚长达一个月的开斋节庆祝期已结束，东部砂拉越州重要的达雅族丰收节（当地人称达雅节）也已过，马国政府相信市场对鸡肉和鸡蛋的需求开始放缓，柔佛州鸡只供求预计可在两周内恢复稳定。

马国国内贸易及消费人事务部长亚历山大昨天到砂州民都鲁巡视一家超市后指出，近期鸡肉和鸡蛋供应吃紧是开斋节和达雅节导致，如今佳节结束，供求逐渐恢复正常。

他以砂州为例，在6月1日达雅节前几天，也就是5月28日至31日，有超市订购了200只至250只鸡，短短半天就被抢购一空。但过去两天佳节结束后，每日销售量不到80只。“鸡蛋方面，早前缺货同样是因为佳节需求与购买量激增，如今已恢复正常。”

柔州投资、贸易及消费人事务委员会主席李廷汉也说，尽管市场出现肉鸡供应吃紧问题，但如今开斋节庆祝活动逐渐减少，预计州内鸡供求可在下来两周回稳。

李廷汉昨天和柔州卫生及团结事务委员会主席林添顺、柔州贸消局局长凯鲁安华等人巡视永平一家鸡蛋包装及分级中心，他过后在记者会上说，柔州是马国主要鸡只供应州之一，单在永平就有超过100家养鸡场。他说，佳节结束后市场对鸡肉需求放缓，加上政府采取措施协助供应回稳，包括暂停出口鸡只，预计供求很快会恢复正常。

他强调，一旦马国国内鸡肉的供应及价格稳定，政府就会解除出口禁令。

马国鸡蛋供应充足

李廷汉也说，马国鸡蛋供应充足，民众不必抢购囤积。他提到，当天巡视的鸡蛋包装及分级中心属于潮成资本公司，这是全马大型鸡蛋供应商之一，每天供应约400万个不同等级的鸡蛋，占市场总供应量15%；每日还会预留约100万个蛋，作为“缓冲库存”，应付市场的紧急需求。

他指出，目前政府只是暂停出口鸡只，鸡蛋不受影响，供应商仍可接受海外订单，前提是须优先供应给国内市场，确保马国的鸡蛋供应充足。

柔州贸消局局长凯鲁安华说，马国今年2月实施限制鸡肉和鸡蛋零售顶价措施以来，当局共接获42起鸡价高于顶价的投诉，向违例商家开出的罚款累计约11万1300令吉（约3万5000新元）。

他指出，政府已延长顶价措施至本月30日，因此执法人员会继续监督市场，确保这两类基本食品的价格合理。

马国政府自2月5日起落实鸡肉和鸡蛋零售顶价措施，标准净鸡顶价每公斤8.90令吉（约2.80新元），鸡蛋也按等级规定顶价，最高每个马币43分。这个措施原定明天结束，但当局周四宣布延长至6月30日，意味着7月起鸡肉和鸡蛋价格才会随市场浮动。