柬反对党盼赢得地方选举 为明年大选铺路

（金边综合电）柬埔寨原反对党救国党东山再起，成立烛光党参加星期天举行的地方选举，并希望以此作为起点，明年再战全国大选。

本届乡分区选举共有17个政党派出超过8万名候选人，角逐全国1652个乡分区理事会议席。烛光党将角逐九成的议席，该党副主席宋才近日在金边竞选集会上对支持者说：“烛光党获胜将是柬埔寨全民的胜利。”

执政37年的柬埔寨强人首相洪森为巩固政权，这些年来加大力度对付政敌，超过100名反对派成员被扣上叛国罪，遭受牢狱之灾。

洪森领导的柬埔寨人民党在2013年大选中险些被救国党拉下台。2015年11月，救国党原党魁桑连西被控诽谤、煽动社会动乱等罪名，他为避免定罪而流亡法国。2017年9月，接任救国党主席的根索卡也被逮捕，被控叛国罪。柬埔寨最高法院2017年11月应政府要求，下令解散救国党，118名党员五年不能参政。当时救国党在乡分区选举赢得四成的理事会议席，全数归入执政党囊中。

宋才原为救国党议员，他与多名前党员重整旗鼓，获桑连西协助重塑反对派形象，半年前创建了烛光党。这个政党打出全民医保、人人平等受教育、严打毒品犯罪的旗帜，受到年轻人和低收入者的青睐。

分析：执政党牢控政局 地方选举烛光党难有作为

不过，政治分析员认为，烛光党在本届乡分区选举中难有作为，因为执政党牢牢掌控政局，而且用威吓手段、司法和繁文缛节来百般刁难反对派。

《洪森的柬埔寨》一书作者斯特兰高指出，烛光党承接了救国党的基础和支持者，是唯一能对执政党构成威胁的反对党。他说：“对柬埔寨人民党而言，政治生存排在第一位，烛光党如果严重威胁洪森阵营，可能被封禁或被迫屈服。”

事实上，烛光党已开始感受到压迫。内政部指宋才出任副党魁是违法的；选委会收到至少24份举报指烛光党候选人证件造假。

烛光党面对的另一阻力来自反对派内部分歧。根索卡说，选举不公正，烛光党应当抵制而不是参选。根索卡女儿根莫诺维雅说：“烛光党参选，对洪森来说正中下怀。”

乡分区选举每五年举行一次，被视为大选风向标。尽管参选障碍重重，烛光党希望反对党候选人把握机会增加曝光度，争取民心，为征战明年大选铺路。