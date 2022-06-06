柬埔寨昨举行地方选举 救国党东山再起要撼动洪森政权

（金边综合电）柬埔寨昨天举行五年一次的乡分区选举，柬埔寨原反对党救国党东山再起，希望借助地方选举撼动首相洪森长达37年的铁腕执政。不过，执政党显得胜券在握，认为反对党是在虚张声势。

这次的柬埔寨乡分区选举，符合投票资格的选民达920万人。他们昨天前往全国两万多个投票站，投选出1652个乡分区理事会成员。根据柬埔寨选举委员会的数据，这次的投票率高达77.91％。

根据《金边邮报》，初步计票结果今天傍晚到明天中午将陆续出炉，正式选举结果则在6月26日公布。

柬埔寨17个政党共派出超过8万名候选人参选。其中，由洪森领导的柬埔寨人民党被认为是大热门。反对党方面，由救国党原党魁桑连西成立的烛光党也声势强大，角逐九成的议席。

洪森昨天到住家附近的达克茂（Ta Khmau）市投票后，没有向媒体发言。但他上周五曾说，希望所有政党能够接受选举结果，并指这场地方选举有10多个政党参与，说明了“柬埔寨多党自由民主进程的成功”。

在2017年的乡分区选举中，柬埔寨最大反对党救国党赢得高达44％的选票。不过，柬埔寨最高法院同年11月应政府要求，下令解散救国党。结果，救国党在乡分区选举赢得的四成议席全数归入执政党囊中。

自此，大批反对派人士因担心受到政治迫害而流亡国外。其中，桑连西早在2015年底就因被控诽谤、煽动社会动乱等罪名而流亡法国；在他之后接任救国党主席的根索卡也在2017年9月被捕，并被控叛国罪。

柬埔寨将在明年举行全国大选，这场地方选举被普遍视为来临大选的风向标，烛光党也希望以此作为起点，明年再战全国大选。《洪森的柬埔寨》一书作者斯特兰高指出：“如果反对党在这次的地方选举中表现强劲，证明选民对执政党的不满情绪正持续酝酿。”

执政的柬埔寨人民党上周五在金边举行大型造势活动，包括派出车队为候选人宣传拉票，所到之处都受到支持者的热烈欢迎。

柬埔寨人民党发言人对于反对党的强势回归不以为意，坚持执政党一定会在选举中取得压倒性胜利。“那一大块玻璃（反政府运动）都已经碎了，剩下的这些小块玻璃片根本不足以畏惧。”