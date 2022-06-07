避免人民出现“信心赤字” 马元首谕令政府尽快解决粮安政治危机

马国元首指出，必须透过一个稳定的政府，提供高效、透明、廉正及亲商亲民的治理与服务，尽快解决粮食与政治问题，才能避免民众对政府出现“信心赤字”。

（吉隆坡综合讯）马来西亚国家元首苏丹阿都拉谕令政府尽快解决粮食与政治问题，并建立高效、透明、廉正和稳定的政府来实施良政，避免人民对政府出现“信心赤字”。首相依斯迈沙比里则表明，政府已经采取多项短期政策应付粮食供应问题。

阿都拉昨天（6月6日）在国家王宫举行的元首华诞庆典发表讲话，依斯迈沙比里也在同一场合回应元首。

巫统“官司派”近来积极争取提早举行大选，元首与依斯迈的讲解被视为间接表明，解决粮食危机等民生问题之前不宜大选。

元首提醒各方切勿每次面对粮食问题和生活成本上涨时就互相指责且争执不休，因为这对解决问题毫无帮助。“我们现在应该全力维护民生。”

元首指出，若民众出现对政府的“信心赤字”，政府就必须尽快解决。这必须透过一个稳定的政府，提供高效、透明、廉正及亲商亲民的治理与服务才能办到。“我真希望所有政治问题都能立刻解决，以免国家陷入可能影响形象及未来的‘信心赤字’。”

元首认为，马国4月1日开放边境后，确实能促进及恢复国家经济活力。他希望政府继续明智规划及出台创意新策略，确保疫情后的国家经济可持续发展并保持韧性。

依斯迈：已采多项短期策略减少物价高涨对民众冲击

依斯迈沙比里则说，政府已经针对粮食供应问题采取多项短期策略，全力减少民众遭受物价高涨的压力。政府今年各种补贴预料超过710亿令吉（下同，约222亿新元）。

他说，这些应付粮食问题的短期策略，包括立即废除粮食的进口准证、限制出口肉鸡、7月1日起直接向弱势民众发放援助，设立5亿令吉的农粮基金作为业者的简易贷款，还有设立肉鸡、牛肉与海产存库以确保供应充足。

他指出，俄乌战争、地缘政治紧张、气候变化及冠病疫情带来的经济危机等因素，也影响了马国。“这些因素影响了全球供应链，也导致全球粮食价格暴涨约三成，我们国家也受到冲击。”

他透露，政府致力复苏经济并已逐渐看到成果。马国去年取得3.1％的经济增长，前年则是5.6％负增长。“今年的经济增长预测介于5.3％至6.3％。”

依斯迈沙比里说，重开边境也进一步推动经济复苏，特别是外国旅客增加了。政府放眼今年的旅客能达到200万人次，并将为国家经济贡献86亿令吉收益。