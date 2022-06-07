澳总理阿尔巴尼斯确认出席印尼G20峰会

（雅加达综合电）正在印度尼西亚访问的澳大利亚新任总理阿尔巴尼斯确认，他将出席11月在印尼举行的二十国集团领导人峰会。这个决定有别于前任总理莫里森的立场。

莫里森曾暗示，如果入侵乌克兰的俄罗斯出席二十国集团（G20）峰会，他可能会抵制会议。

阿尔巴尼斯周一与印尼总统佐科会面后说：“当前全球经济充满不确定性，G20的工作至关重要；通过与印尼合作，我们可以最有效地应对疫情后全球经济复苏面临的诸多挑战。”

俄罗斯入侵乌克兰，引来美国为首的西方国家谴责和制裁。美国及其盟友也向G20峰会东道国印尼施压，希望把俄罗斯总统普京排除在峰会之外。

左右为难的佐科最终向普京和乌克兰总统泽连斯基都发出邀请，而这两位领袖都决定应邀出席G20峰会。

印尼是阿尔巴尼斯5月当选总理后的首个出访目的地。阿尔巴尼斯指出，澳洲将与印尼在贸易、区域安全及气候变化方面加强合作。他说：“印尼有望成为世界五大经济体之一……为我们的贸易与投资关系重新注入活力，是我方政府的优先事项。”

阿尔巴尼斯指出，澳洲将与印尼合作，充分发挥《印澳全面经济伙伴关系协定》的潜能，澳洲也将为印尼兴建新首都提供技术支援。

他重申在四年内拨款4.7亿澳元（约合4.66亿新元）作为在印尼及区域的发展之用，另外拨款2亿澳元与印尼开展气候与基础设施方面的合作。

他也承诺提高与印尼在国防和海事安全方面的协作。

佐科则说，两国的良好关系有助于促进本区域和平与繁荣。