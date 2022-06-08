候任央行行长： 菲律宾下来数月至少加息两次

菲央行候任行长梅达拉指出，下来两轮加息预料会将基准利率从现有的2.25％推高至2.75％，最终是否会更高则取决于数据。

（马尼拉综合电）为应对通胀压力，菲律宾央行候任行长梅达拉透露，菲律宾下来数月还会加息至少两次。

菲央行货币政策委员梅达拉（Felipe Medalla）将在7月1日取代迪奥克诺成为央行行长。

他在接受任命后，昨天（6月7日）首次受访。他说：“在每个人看来，6月份加息是几乎肯定会发生的事，而8月份再次加息的可能性高达90％。我们该关注的问题是：那会是最后一次加息吗？”

菲央行目前定于6月23日和8月18日就货币政策召开例常会议。

通胀性质不同 菲不必与美联储同步调

菲律宾央行早前为了扶持经济复苏，对通胀高企选择先采取观望，但随着通胀率远超目标区间，菲央行还是于今年5月19日宣布上调基准利率。那是菲律宾自2018年以来首次上调关键利率。

梅达拉指出，下来两轮加息预料会将基准利率从现有的2.25％推高至2.75％，最终是否会更高则取决于数据。

梅达拉说，菲央行不必与美联储步调一致，因为菲律宾通货膨胀的性质与美国的不同。“即使通胀存粹是供应方面的，我们担心可能会出现所谓的第二轮效应。如果供应冲击长时间持续，溢出的通胀效应可能会成为现实。”

菲律宾国家统计局昨天公布的最新数据显示，在食品和非酒精饮料以及运输价格上涨的驱动下，菲律宾5月份的通胀率同比攀升5.4％，增速远高于4月份的4.9％，这也是自2018年12月以来的最高纪录。

根据数据，食品和非酒精饮料指数的年增长率达4.9％，交通指数则为14.6％。菲统计局局长玛帕披露：“食品价格上涨的主要原因是蔬菜、块茎、大蕉、烹饪香蕉和豆类指数以15.2％两位数快速增长，油类和脂类指数的同比增幅则达13.6％。”

预计菲经济今年将至少增长7％

菲律宾是东南亚通货膨胀最快的国家之一。菲律宾比索上周跌至三年低点，恐怕下来还会进一步推高菲律宾的进口成本。

梅达拉指出，比索目前的表现处于中间水平，并认为，比索兑美元汇率对通货膨胀的影响力非常低。

他认为，菲律宾经济今年将至少增长7％，这得益于疫情后消费额反弹。

俄乌战争和粮食供应短缺推高了全球通胀率，威胁着各国久候的疫后经济复苏。部分国家，例如泰国至今仍坚持不调高利率。泰国5月份的通胀率已创下14年的新高，达7.1％。