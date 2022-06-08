指含宗教元素会影响信仰 马国部长吁回教徒 别参加日本盆舞节活动

（吉隆坡综合讯）每年在马来西亚各地举行的日本盆舞节活动总是吸引成千上万各族民众参加。不过，马国负责宗教事务的首相署部长依德里斯认为，这项活动具宗教因素且可能影响回教徒的信仰，因此呼吁回教徒别参加。他的说法随即引起议论。

依德里斯前天在雪兰莪沙亚南出席回教教育基金大厦动土礼后告诉媒体，根据马国回教发展局的研究，日本盆舞节具有宗教元素。

“所以我们奉劝回教徒别出席这类活动。”

在日本，盆舞节于每年7月13日至16日举行，是仅次于元旦的重要节日和公共假期。它类似中国的清明节与中元节，日本民众在盆舞节期间会返乡祭祖，并群聚起舞。盆舞节在日本以外地方举行时，主办方一般没有举行宗教仪式而是以民俗活动方式进行。

旅居马国的日本社群1977年开始与马国联邦、州与地方政府合作在各大城市举办盆舞节活动，马国旅游部也曾是联办单位。

吉隆坡、新山、槟城与怡保等大城市过去每年都会主办这项活动，槟州2019年的活动更吸引超过8万人参加。不过因冠病疫情，马国各地过去两年都停办盆舞节。

雪州政府与日本驻吉隆坡大使馆、吉隆坡日本俱乐部（JCKL）和吉隆坡日本人学校定于今年7月16日在沙亚南再次举办盆舞节活动。

活动宣传海报描绘了一个身穿和服、戴着头巾的动漫女，引起马国一些回教徒不满。

雪州大臣阿米鲁丁昨天说，沙亚南盆舞节活动将按计划举办。至于回教徒是否适合参加，则由相关单位研究。

“盆舞节在雪州已举办多年，州政府一直把它视为文化活动。”

沙亚南市议员莫哈末沙基尔告诉“当今大马”，盆舞节在马国已举行超过30年，根本没有任何影响回教徒的宗教仪式。