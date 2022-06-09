澳总理关切中柬秘建海军基地消息 吁中国保持透明确保区域安稳

中国驻柬埔寨大使王文天强调，这些海军基地项目是中柬两国两军“铁杆”情谊的重要象征，符合两国的根本利益，也符合两国的法律、相关的国际法和国际实践，并不针对任何第三方，但“受到一些国家，特别是某大国的质疑和施压”。

（金边综合电）柬埔寨和中国都否认在柬埔寨建造一座专供中国解放军使用的海军设施，但澳大利亚总理阿尔巴尼斯仍对此表达关切，并呼吁中方在开展相关计划时保持透明，确保这些活动能支持区域的和平稳定。

阿尔巴尼斯指出，有关中国在柬埔寨建设海军基地的报道令人担忧。

不过他说，柬方已向澳洲保证，不会有任何外国军队获得柬埔寨位于暹罗湾的云壤（Ream）海军基地的独家使用权。

中国在太平洋地区日益增长的影响力，令澳洲越来越担心北京会威胁澳方的战略安全。

4月份泄露的一份所罗门群岛与中国签署的安全协议草案引起外界关注；根据草案，所罗门将在南太平洋为中国军舰提供安全的停靠港口，这令距离所罗门群岛不到2000公里的澳洲深感不安。

本周二（6月7日），美国《华盛顿邮报》引述西方官员报道称，中国正在柬埔寨云壤秘密建造海军基地，但中柬两国都已否认。

柬埔寨政府周二晚发声明指出，副首相兼外交与国际合作部长布拉索昆就此事和澳洲外长黄英贤通话时，驳斥相关报道是毫无根据的指控。

柬埔寨政府发言人当天说明，中柬两国确实会在有关基地展开两个升级改造项目，包括一个修船厂和一个码头，这并非什么秘密，但否认相关项目是建造专供中国解放军使用的海军基地。

中国驻柬埔寨大使王文天昨天出席有关的升级改造项目动工仪式后，针对此事回答记者提问说，所谓中国借云壤军事合作项目来扩大影响力的说法，完全是以小人之心，度君子之腹。

《柬中时报》报道，王文天强调，这些项目是中柬两国两军“铁杆”情谊的重要象征，符合两国的根本利益，也符合两国的法律、相关的国际法和国际实践，并不针对任何第三方，但“受到一些国家，特别是某大国的质疑和施压”。

柬埔寨国防部长迪班也重申柬方立场，强调不会让中国军队在柬埔寨的国土建设军事基地，并称任何国家都可以使用云壤海军基地的设施，而若有需要，柬埔寨也愿意接受任何人的军事援助。

除了中国大使，柬埔寨国防部当天还邀请了美国、澳洲等多个国家的使节访问云壤海军基地。

迪班说：“我邀请各国朋友来看看云壤基地，实际上这里什么都没有，只有一个深度七米的小港口。《华盛顿邮报》称中国在这里建设专用海军基地，根本没这回事。所以你们（美国）不用猜测和质疑了，也停止幻想，这种毫无根据的指控对我们不公平。”