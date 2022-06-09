索贿不成虐杀毒犯 泰警局长五警员判终身监禁

（曼谷综合电）审问贩毒嫌犯时用塑料袋套在他头上导致对方窒息身亡，六名泰国警员昨天（8日）被判终身监禁，其中一人是被指贪污、开名车过奢华生活的警察局局长。

法庭文件显示，曼谷法庭原本因这六人犯下威迫、滥用职权、虐待导致他人死亡等罪名下判处他们死刑，但最后考虑被告充分合作并曾尝试为嫌犯急救而改判终身监禁。

泰国社媒去年曝光的一段视频显示，40岁的那空沙旺府警察局局长提迪山与数名警员盘问24岁的嫌犯时，将七个塑料袋套在他头上，还将对方压倒在地，导致对方窒息。据报道，他们是向嫌犯索贿6万美元（约8万2000新元）不成而这么做。

提迪山去年8月自首，另有六名警员一起被捕，提迪山和其中五人昨天判终身监禁，第七名人则在渎职罪下判入狱五年零四个月。

警方后来的调查揭露，月入仅1300美元（约1760新元）的提迪山在曼谷拥有豪宅，名下有42辆顶级汽车包括一辆价值150万美元的兰博基尼，个人财富估计高达1800万美元。根据泰国媒体，提迪山的部分财富来自拍卖数百辆被海关没收的豪华车。

律师向路透社透露，六名被告都准备针对判刑提出上诉。

记录酷刑和强迫失踪的组织“跨文化基金会”的会长波隆朋告诉路透社，法庭的裁决为涉及官员滥权的罪案定下了指标性判例，“这不是第一起官员虐待嫌犯致死的案件，但司法系统是首次将这些犯罪的官员绳之以法”。