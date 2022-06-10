游客下月入境泰国或无须强制登记

（曼谷彭博电）为重振饱受冠病疫情重创的旅游业，泰国政府将取消最后一道外国人入境防疫限制，也就是出发到泰国前的强制登记手续。

泰国旅游部长皮帕昨日（6月9日）向记者透露，首相巴育领导的泰国冠病疫情特别工作小组预计能在本月17日召开的会议上，取消强制外国旅客出发到泰国前须上网填报“泰国通行证”（Thailand Pass）的规定。这项措施可能在下个月正式取消，目前这项取消建议已经得到卫生部支持。

皮帕说：“我们国家受冠病疫情折磨了这么久，现在是时候通过旅游业来推动经济增长。取消泰国通行证将更方便外国游客来游玩。”

旅游业是泰国经济主要支柱之一，占国内生产总值约12%。官方数据显示，在2019年到泰国的游客近4000万人次，但去年仅为42万7869人次。

随着冠病疫情持续放缓，泰国政府逐步放宽了防疫管制措施，包括已完成冠病疫苗接种的访客抵境时无须检测，以及放宽夜间娱乐场所管制。

然而，外国访客仍须在入境前申请泰国通行证，和购买不少于1万美元（约1万3750新元）医疗保障的旅游保险，这些要求让一些游客止步。

根据皮帕，旅游部将会向政府提议，恢复给予符合条件国家与地区的旅客落地签证，但不包括那些疫情依旧严峻的国家或地区。

据估计，取消外国访客最后入境限制后，泰国10月后的游客会大幅增加，实现每个月访客达100万人次的目标。

需更多时间研究 泰推迟向外来游客收费

另外，泰国政府今年初宣布，会向外来游客收取300泰铢（约12新元），以资助泰国景点开发和给予游客保险。当局原本计划，4月开始在机票中结合这一收费，但最后决定延迟实施。皮帕昨天透露，政府会继续推迟这项收费；他说，政府需要更多时间来研究，是否要向通过陆路入境的游客收费，以及该如何向他们收费。

泰国政府的数据显示，今年1月至4月间，泰国接待了74万2386外国游客人次。政府预计，今年全年可能迎来多达1500万游客人次。

旅游业是泰国经济主要支柱之一，占国内生产总值约12%。官方数据显示，在2019年到泰国的游客近4000万人次，但去年仅为42万7869人次。