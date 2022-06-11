美副国务卿： 小马可斯任菲律宾总统 拥外交豁免权可入境美国

（马尼拉讯）即将接任菲律宾总统的小马可斯作为国家首脑，将获得美国的外交豁免权，日后可以入境美国。

《菲律宾每日问询者报》报道，正在菲律宾访问的美国副国务卿谢尔曼周四拜会了小马可斯及外交部长洛钦。谢尔曼是小马可斯当选总统后会见的最高级别美国官员。

谢尔曼回答记者询问时说，国家首脑都将获得外交豁免权，可以入境美国。“事实上，一国领袖在所有情况下都拥有外交豁免权，欢迎他以官方身份前来美国。”

1986年，数千名老马可斯军法统治受害者在夏威夷赢得针对老马可斯遗产侵犯人权的集体诉讼，获得巨额赔偿。夏威夷地方法院1991年禁止马可斯家族转移在美国的资产，以支付前述赔偿。马可斯家族1992年与菲律宾政府达成协议，同意让菲政府使用他们的家族财富。

2012年，美国第九巡回上诉法院裁定马可斯家族此举触犯了藐视美国法庭罪，禁止他们踏足美国领土。

早前在小马可斯发言人罗德里格斯的首场记者会上，有记者提问小马可斯面对藐视美国法庭罪，如何代表国家出访美国。罗德里格斯当时没有回应。

谢尔曼也说，她与小马可斯进行了“积极和有成果”的会谈。双方讨论的课题包括确保南中国海自由航行和人权问题。

谢尔曼：美菲友谊坚固

谢尔曼强调马尼拉和华盛顿的友谊坚固，两国也承诺坚持与加强基于规则的国际秩序。

罗德里格斯发声明说，小马可斯和谢尔曼也讨论了两国在公私合伙、清洁能源和数码经济等领域合作加强经济的重要性。