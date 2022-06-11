东马沙巴希望新加坡 开辟直飞山打根斗湖航班

（亚庇综合讯）马来西亚沙巴州政府希望新加坡的航空公司能增加从新加坡直飞山打根及斗湖的航线，以吸引更多游客到访，促进沙巴旅游业发展。

《星报》报道，沙州旅游、文化及环境部长杰菲里阿里芬周四访问新加坡，与新加坡国家发展部兼外交部高级政务部长沈颖会面时说，他会在近期向数家新加坡的航空公司提出这项建议。

他说：“如果有往来新加坡和沙巴山打根及斗湖这两县的直飞航班，就能让更多游客更方便地前往沙巴著名旅游景点，例如潜水胜地西巴丹岛，以及西必洛人猿保护中心等。”

他指出，增加直航不仅能吸引新加坡游客，还能吸引以新加坡为中转站的其他国际旅客。“樟宜机场是亚洲主要航空枢纽之一，若开辟从新加坡直飞沙巴其他地方的航线，必定能增加新加坡和其他国家的游客人次。”

直航带动州内旅游与经济

杰菲里阿里芬也说，沙巴旅游部还通过沙巴旅游局，积极开展企业对企业，以及企业对客户的旅游宣传工作，以吸引更多国际旅客到访沙巴。

他相信，这些努力能推高沙巴旅游业的需求，带动州内旅游业及经济发展。

目前，从新加坡直飞沙巴的航线是到州首府亚庇，若要从新加坡到山打根，须在吉隆坡或亚庇转机，前后得花上七八个小时才能到达；如果直航只需约两个小时，省时又方便。