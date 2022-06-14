马拟根据生产成本调整食品零售顶价 政联公司将参与食品生产和供应链

马来西亚经济行动理事会已决议改而实行浮动顶价机制。首相依斯迈沙比里说，这除了可以保障马国的粮食安全，也符合政府直接发放援助给有需要群体的目标。

（吉隆坡综合讯）马来西亚计划根据生产成本灵活调整部分食品的零售顶价，并将通过政联公司等参与食品的生产和供应链，以保障马国的粮食安全。

马来西亚经济行动理事会昨天（6月13日）召开会议后，担任理事会主席的马国首相依斯迈沙比里发文告做出上述宣布。

为了确保物价在国民负担范围内，马来西亚不时会针对部分食品制定零售顶价。虽然政府会补贴业者，但由于不足以弥补亏损，一些业者最终选择减产。最近一个例子是鸡肉供应，而鸡肉短缺问题迫使马国政府宣布全面禁止肉鸡出口。

根据文告，马来西亚经济行动理事会已决议改而实行浮动顶价机制。首相依斯迈沙比里说，这除了可以保障马国的粮食安全，也符合政府直接发放援助给有需要群体的目标。

理事会也决定通过政联公司、政联投资公司和政府机构主导的供应链，扩大食品生态系统，以确保产品的质量、数量及生产都达到最佳水平。

依斯迈沙比里举例说：“如果相关的政府机构开始参与饲养、运输及营销鸡只，鸡肉的供应和价格将可获得控制。”

联邦政府和州政府也将探讨加强合作，增加农业用途土地面积，以减少对进口粮食的依赖。政府也将加强与私人企业合作，通过现代化工序和智能农业来提高农业产量。

依斯迈沙比里说：“我们也要确保农产品有市场。我们可以鼓励设立合约农场，使农民能够将农产品的生产与市场需求进行匹配。”

解决电气和电子领域人手短缺问题

除了粮食安全问题，经济行动理事会也探讨了促进商业发展，以及解决电气和电子领域人手短缺的问题。

依斯迈沙比里说，政府将通过首相署利商特工队（PEMUDAH）使商业相关法规更现代化，提高国家的生产力和竞争力，

目前，马国多个领域人手严重短缺。根据官方数据，马国制造业、种植业和建筑业共有120万个职缺待填补。其中，制造业需要60万名员工、棕榈业缺少12万名员工，芯片制造业也缺少1万5000名员工。

今年4月，马国人力资源部长沙拉瓦南说，该部门共接获企业申请雇用47万5000名外籍员工，但因一些申请的信息不完整或不符合法规，因此只批准了约2000个申请。此外，马国也正同印度尼西亚和孟加拉谈判有关劳工权益保障的问题，因此拖慢了引进外籍员工的速度。

依斯迈沙比里说，为了应对人手短缺的问题，政府将在各州举行外籍工人的面试，而不再仅限于布城人力资源部的一站式中心。

他补充，为了解决电气和电子领域熟练人手短缺的问题，政府原则上同意为1000名工程师及1000名技术人员提供“培训和安置计划”，以便加速雇用外籍专才。

马国半导体工业协会会长早前接受路透社访问时说，芯片制造商因人手短缺而被迫放弃订单，根本无法满足半导体市场庞大的需求。

依斯迈沙比里说，国际贸易及工业部、大马投资发展局及人力资源部将与马国半导体工业协会协调，以便尽快解决人手不足的问题。