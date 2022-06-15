马拟让顶价浮动养鸡业者大多表示欢迎 专家：提高产量才能保障粮安

马国政府计划让鸡肉顶价浮动，业者大多表示欢迎。柔州家禽业总会认为最理想的做法是完全废除顶价，让市场决定价格。专家分析，政府有必要着手提高产量，强化供应链系统，才能保障国家的粮食安全。

马来西亚政府计划推出的浮动顶价机制，短期内或可解决鸡肉供应短缺问题，但长期而言，政府还须想办法让业者提高产量，才能有效保障粮食安全问题。

首相依斯迈沙比里前天宣布，国家经济行动理事会决议推出浮动顶机制，按生产成本灵活调整部分食品的零售顶价。他指出，这可以保障马国的粮食安全，也符合政府直接发放援助给有需要群体的目标。

马国近来面对鸡肉短缺、价格高涨的问题，迫使政府在6月1日起全面禁止肉鸡出口，同时限制鸡肉每公斤零售价不得超过8.9令吉（约2.80新元）。不过业者反映，8.9令吉的顶价太低，尽管政府会补贴业者，但鸡农依然面临亏损，无法鼓励鸡农提高产量。

如今政府计划让顶价浮动，业者大多表示欢迎。柔佛州中小型家禽业总会主席林家曾认为最理想的做法其实是完全废除顶价，让市场决定价格，不过如今让顶价浮动至少已比现有的机制好。

林家曾接受《联合早报》访问时说：“重要的是不要把价格压得太低，没有业者愿意做亏本生意。”

也有业者认为保留顶价还是有必要的，并且敦促政府不要让浮动顶价升得太高，否则消费者可能因负担不起而减少消费。

雪兰莪州鸡肉批发商MyYami负责人诺拉告诉本报：“顶价措施还是有必要的，很多顾客都反映说东西变贵了，制定顶价可保障消费者。”

不过曾担任马国卫生部长的公正党国会议员李文材昨天在面簿贴文，抨击政府推出浮动顶价是愚蠢的决定，并质疑内阁没有人懂经济学。他认为，保障粮食安全并非取决于价格，政府应通过提高产量来稳定价格。

对此，马国亚企理财中心税务与财务咨询总监蔡兆源受访时分析，制定浮动顶价在短期内有助缓解鸡肉短缺问题，并且能平衡生产商和消费者的需求。“灵活调整零售顶价，可让生产商有利可图。同时，政府也可控制价格，照顾低收入群体。”

但长远而言，确实如李文材所提议，政府有必要着手提高产量，强化供应链系统，才能保障国家的粮食安全。

中小型养鸡业者担忧大型机构参与会冲击小农

除了推行浮动顶价，国家经济行动理事会也决定通过政联公司等参与食品生产和供应链。依斯迈沙比里昨天就进而宣布，国家农民组织（NAFAS）与大马合作社组织（ANGKASA）将正式参与养鸡业，目标是每年生产1亿7000万只鸡。这两个单位也会积极参与玉米种植，以减低对进口饲料的依赖。

不过，受访的中小型养鸡业者担忧，大型机构参与养鸡行业可能对小型农场造成冲击。

这种竞争必不可免，蔡兆源因此建议马国中小型企业加速转型，提高竞争力。他指出，这不仅限于养鸡业，各领域也应通过转型来减低对人力的依赖。

制造业种植业建筑业等 共120万个职缺待填补

目前，马国面对严重的人手短缺问题。其中，制造业、种植业和建筑业的情况最严峻，共有120万个职缺待填补。彭博社报道更指出，马国业者被迫放弃数十亿元的订单。

不过受访分析师指出，即便马国全面开放接收外籍员工，也无法填补职缺，因为马国的薪水条件偏低，难以吸引外籍蓝领工人和专业人才。

马国中华总商会总财政兼中小企业主任孔令龙指出，很多外籍员工选择往薪水条件更好的国家发展。“比如说，女佣可能会到薪水更高的香港，专业人才则可能选择新加坡。”

他认为，马国应加大力度巩固经济，制造更能吸进外资和外籍员工的条件，才能从根源上解决人手短缺问题。