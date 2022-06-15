柬法院判60反对派人士入狱 人权组织：审讯含政治动机

（金边综合电）柬埔寨金边法院周二在一场大规模审判中，将大约60名反对派人士定罪。人权组织谴责这场审讯带有政治动机，指柬埔寨强人领袖洪森赶在明年大选前加紧打击异议分子。

自2016年流亡法国的反对派领袖、救国党原党魁桑连西在没有出庭的情况下，昨天被法院加判八年刑期。他曾于2019年11月试图回返柬埔寨号召人民示威，但未能入境，柬当局指他意图发动政变，法院在去年3月及今年3月分别判他监禁25年和10年。救国党则已在2017年被最高法院下令解散。

柬法院此次就桑连西2019年试图归国一事，宣判大约60名反对派人士入狱五年至八年不等，他们的罪名包括叛国、煽动和阴谋策划叛乱。多名被告在审判前已关在牢里，另有多人在逃。

周二被定罪者之一是51岁柬裔美籍人权律师陈昇（Theary Seng），她因叛国罪被判入狱六年。她装扮成自由女神像出庭，她说“我们生活在独裁统治下”，并指责洪森政府“禁锢自由”，“利用法律作为攻击子民的武器”。

美驻柬大使：对判决“深感不安”

美国驻柬埔寨大使墨菲对陈昇的判决“深感不安”，他说：“言论和结社自由、容忍反对意见是民主体制不可或缺的要素。”

人权观察组织发言人罗伯逊说：“针对政治反对派成员的大规模审讯实际上是为了防止首相洪森的统治在选举中受到挑战，但这些审讯也象征了柬埔寨民主的死亡。”他指责洪森罔顾民主，威胁和迫害批评政府者。

柬埔寨明年7月举行大选。在被视为大选风向标、本月初举行的全国乡分区理事选举中，洪森领导的柬埔寨人民党获得压倒性胜利。不过联合国人权高级专员办事处在选前发文告，指柬当局通过威吓和阻挠手段对付反对党候选人，使他们无法自由开展竞选活动。