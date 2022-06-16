新柔地铁承包商预计 下月完成最终设计审核

新柔地铁工程已完成近三成，承包商预计能在今年7月完成最终的设计审核。

马来西亚交通部长魏家祥昨天（6月15日）在交通部会见到访的新加坡SMRT主席佘文民，以及SMRT和负责新柔地铁系统首30年运作的RTSO有限公司代表。他们包括RTSO主席穆罕默德法立，以及即将于今年8月接任SMRT集团总裁的鄞云斌。

魏家祥会后在面簿贴文透露工程的进展并指出，最终设计审核（Final Design Review）阶段将针对马新两国提出的监管要求做出协调，而马国国家基建公司、SMRT及新柔地铁系统的营运方，正与马国陆路公共交通机构及新加坡陆路交通管理局持续沟通。

他说，RTSO是国家基建公司与SMRT合作成立，由两国营运团队所组成，将透过新柔地铁系统，提供无缝畅游和良好衔接服务。

这将进一步提升马新两国关系，也为未来的新项目铺路。

衔接新加坡兀兰北和马来西亚柔佛的新柔地铁计划经多年协商，终于去年1月正式动工。魏家祥上周到新山武吉查卡站巡视工地时，曾指工程已完成17％。他昨天回复《联合早报》询问时澄清，17％指的是新山工地的工程进度，至于新山与新加坡的总体工程则已完成27.36％。

魏家祥昨天也在面簿透露，一个涉及马新两国关税局、移民局及检疫的委员会，目前正在规划一套在正常和紧急状况下处理乘客、工作人员和货物的标准作业程序。“由我国和新加坡代表组成的联合安全理事会也正研究营运和安全细节，以保护马新捷运系统（即新柔地铁系统）的范围并确保该服务的乘客及资产安全。”

魏家祥敦促团队必须准时完成工作项目，以确保新柔地铁系统能于2027年1月1日顺利展开，为新马两国人民带来最大的便利，毕竟双方都想透过这个项目为社会和民众提供最好的服务，同时保持项目财务可行性。