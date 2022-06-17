指中央对待柔佛州有如“继子” 柔苏丹批马政府未妥善分配资源

依布拉欣昨天为第15届柔佛州立法议会第一季第二次会议发表施政御词时说，柔佛州每年上缴给中央政府的税款高达130亿令吉，是贡献马国经济的主要州属之一。他不满中央政府没有兑现承诺，每年给柔州的税收回拨与柔佛上缴中央的税款不成正比。

柔佛苏丹依布拉欣抨击中央政府每年给柔佛的拨款与柔佛上缴的税款不成比例，显示中央对待柔佛如同“继子”，甚至放话“别逼柔佛州走到脱离马来西亚联邦的地步”。政治观察家认为，苏丹的用意是要中央政府满足柔佛提出的要求。

依布拉欣昨天（6月16日）为第15届柔佛州立法议会第一季第二次会议发表施政御词时说，柔佛州每年上缴给中央政府的税款高达130亿令吉（约41亿新元），是贡献马国经济的主要州属之一。他不满中央政府没有兑现承诺，每年给柔州的税收回拨与柔佛上缴中央的税款不成正比。

观察家：或是中央政府未满足柔佛要求

他说：“让我难过的是，中央政府并未妥善分配发展项目。即便我们是贡献国家经济的主要州属，但我感觉柔佛被当成继子般对待。如果这样的情况持续下去，柔佛州的民众可能会鼓动脱离马国。如果我们自力更生，也许柔佛州可以发展得更好。”

新加坡国际事务学会（研究所）高级研究员胡逸山告诉《联合早报》，依布拉欣抨击中央政府，应该是中央政府未能满足柔佛方面的一些要求。

马国政治学者潘永强持相同看法。他接受《联合早报》访问时说，利用施政御词炮打中央似乎不甚合适，因为施政御词通常是政府准备好的讲词，而不是个人演讲。“他（柔佛苏丹）应该是近期在一些课题上与中央有争议，中央无法满足他的期望。”

马国双威大学政治学者黄进发回复《联合早报》询问时表示，以人口和经济实力来说，柔佛在西马半岛各州之中都不是弱者，所以绝不是区域发展不平衡的受害者。他说，柔佛在马来亚独立前搞过分离主义，但柔佛其实没有独立的条件。

黄进发认为，柔佛苏丹放话的目的，是要联邦政府给柔佛更多资源。“柔佛苏丹极可能是下任元首，所以这类放话不会是最后一次。”

柔佛王室近年来多次表明柔佛有权脱离联邦。柔佛二王子依德里斯2015年6月在面簿贴文说，柔佛1946年签署协议加入马来亚联邦的条件，包括回教是柔佛官方宗教、联邦政府若没获得柔佛政府同意，不得动用州内土地，以及苏丹掌控柔佛州政府的权力。“若违背任何条件，柔佛可脱离马来西亚。”

柔佛王储依斯迈2015年10月也在社交媒体发表类似言论。柔佛王室管理的“南方之虎”面簿专页2018年6月发文称，中央政府若违反当初的条件，柔佛就应该独立并与新加坡及文莱组成“经济共同体”。

柔苏丹想“休息一阵子” 委任王储即日起出任摄政王

此外，柔佛苏丹依布拉欣昨天宣布，王储依斯迈即日起出任柔佛摄政王。这是依斯迈第三次出任摄政王，他在2010年1月与2019年8月10日曾担任这个职务。依布拉欣昨天上午为柔州议会开幕时说，他委任依斯迈担任摄政王，是因为他想“休息一阵子”。他并未透露依斯迈的摄政任期。